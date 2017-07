Bolivia incorpora términos indígenas para referir a la tecnología

México y Brasil se unen en la puesta en escena 'Inexistencia', la cual aborda la discriminación que viven las mujeres

GUADALAJARA, JALISCO (15/JUL/2017).- Un lugar desconocido, algunos recuerdos instantáneos y nebulosos de cómo se llegó al extraño sitio conforman parte de la trama de la obra teatral “Inexistencia”, una coproducción de México y Brasil que forma parte del programa binacional “Perspectivas de Género, dos idiomas, dos culturas, un mismo problema: violencia de género”.

La obra teatral surge del trabajo en conjunto realizado por Perspectiva Escénica y Refinaría Teatral, pues ambas productoras en 2015 se encontraban en producción de obras relacionadas con la opresión de género, por lo que juntos, comenzaron a profundizar en la investigación sobre la violencia hacia la mujer en ambos países.

Los resultados fueron escalofriantes, pues en las dos naciones se registra un número similar de violencia de género. En entrevista, Ana Szcypula y Javier Rodríguez nos cuentan sobre la investigación y la obra teatral que muestra un pedacito de la triste realidad que se vive en estas dos naciones latinoamericanas:

“Es muy triste cómo esto sucede igual tanto en México como en Brasil, lo único que cambia son los registros. Aquí se vive la violencia frente a los cárteles, en las casa, en Brasil es un poco más velado. El número es igual. Todo es similar en este ámbito. No hay diferencia”.

La dificultad de abordar un tema de una naturaleza tan dura como real es inminente; sin embargo, el director y dramaturgo brasileño, Daniel Alves, encontró una forma de expresar en la escena la gravedad del tópico sin que éste perdiera la gravedad y en lugar de llevarlo al entretenimiento, provocar en los espectadores la sensibilización y reflexión para comenzar a cambiar la situación actual: “La puesta en escena está depositada en el humano, son seis artistas en escena, hay pocos elementos escénicos, iluminación y vestuario. El lenguaje escénico es el cuerpo de los actores más que la palabra, porque también está pensada para ser presentada en dos países de idiomas diferentes, así se puede entender en ambas culturas”.

Con una investigación previa

El trabajo realizado por los actores se basa en una investigación antigua del director, donde se utiliza la representación energética así como la fisioterapia y la psicología para lograr a conectar con el público, pues éste forma parte importante de la obra.

“La energía del cuerpo se trabaja unida al espectador y la obra nos encierra en la sala, inicia en el escenario que da una propuesta mental al público y éste continúa en la mente de cada espectador”.

Si bien la situación abordada por la obra teatral es complicada y difícil de abatir, ésta no es la intención de la puesta en escena, sino mostrar que el teatro puede formar parte del cambio, aunque no sea el cambio en sí mismo: “No hacemos políticas sólo haciendo teatro. Empieza aquí, también estamos en la línea de frente, en Brasil nosotros hablamos con políticos, estamos siempre trabajando de una forma donde el teatro es una parte. Esta obra en particular, cuando se presentó en Brasil, muchas mujeres se reconocieron en los personajes, empieza así, pero se debe continuar”, concluye Alves.

ASISTE

“Inexistencia” se presentará en el Teatro Laboratorio Rabinal hoy, 20:00 horas y mañana 18:00 horas. Costo: 120 pesos general; 100 pesos estudiantes, maestros, tercera edad y tarjeta del espectador frecuente. Mientras que el 21 de julio a las 11:00 habrá una mesa de diálogo sobre la violencia de género en Larva.

