'El libro rojo', reflejo del México bronco

Un listado con los textos de ficción y no ficción más buscados en diversos países

GUADALAJARA, JALISCO (15/JUL/2017).- Isabel Allende con su nuevo libro “Más allá del invierno” y Paula Hawkins y su “Escrito en el agua” ocupan esta semana los primeros puestos de las listas de libros más vendidos en países como Argentina, Colombia o España. Mientras, en Estados Unidos sigue una semana más en el número uno “The Handsmaid’s Tale”, novela que se publicó hace 32 años y ahora vuelve a despertar el interés de los lectores gracias a la exitosa serie de televisión protagonizada por Elisabeth Moss.

Por su parte, en México continúa a la cabeza la novela de ficción “La razón de estar contigo”, un texto que fue recientemente adaptado al cine y protagonizado por Dennis Quaid; en lo que respecta libros de no ficción, Haruki Murakami con “De qué hablo cuando hablo de escribir” está en el número uno de ventas.

México

Ficción:

1.- “La razón de estar contigo” - W. Bruce Cameron (Roca Trade)

2.- “Corazonadas” - Benito Taibo (Planeta)

3.- “El principito” - Antoine de Saint-Exupéry (Emece)

4.- “Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes” - Elena Favilli (Planeta)

No ficción:

1.- “De qué hablo cuando hablo de escribir” - Haruki Murakami (Tusquets)

2.- “Véndele a la mente, no a la gente” - Jürgen Klaric (Paidós)

3.- “El libro gordo de ‘31 minutos’” - Andrés Sanhueza (Hueder)

4.- “Patria I” - Paco Ignacio Taibo II (Planeta)

Fuente: Librería Gandhi

Argentina

Ficción:

1.- “Más allá del invierno” - Isabel Allende (Sudamericana)

2.- “Escrito en el agua” - Paula Hawkins (Planeta)

3.- “El fútbol, de la mano” - Eduardo Sacheri (Alfaguara)

4.- “Sí” - Viviana Rivero (Emece)

No ficción:

1.- “La Politica del Siglo XXI” - Jaime Duran Barba y Santiago Nieto (Debate)

2.- “Emoción y Sentimientos” - Daniel Lopez Rosetti (Planeta)

3.- “56. Lanata” - Jorge Lanata (Sudamericana)

4.- “Papel Prensa - Grupo de Tareas” - Victor Hugo Morales (Colihue)



Fuente: Yenny/tematika.com

Brasil

Ficción:

1.- “Outros jeitos de usar a boca” - Rupi Kaur (Planeta)

2.- “O Homem mais inteligente da história” - Augusto Cury (Sextante)

3.- “A cabana” - William P. Young (Arqueiro)

4.- “A furia dos reis” - George R.R. Martin (LeYa)

No ficción:

1.- “Na minha pele” - Lázaro Ramos (Objetiva)

2.- “Sapiens - Uma breve história da humanidade” - Yuval Noah Harari (L&PM)

3.- “Rita Lee: Uma autobiografia” - Rita Lee (Globo)

4.- “Do zero ao milhao. Como criar um negócio milionário, próspero e sustentável”- Carlos Wizard Martins (Buzz)

Fuente: Revista Veja

Colombia

Ficción:

1.- “Escrito en el agua” - Paula Hawkins - (Planeta)

2.- “Más allá del invierno Tb” - Isabel Allende - (Penguin Random House)

3.- “La chica del tren” - Paula Hawkins - (Planeta)

4.- “La niña alemana” - Armando Lucas - (Ediciones B)

No ficción:

1.- “Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes” - Elena Favili - (Planeta)

2.- “Oscar Naranjo, el general de las mil batallas” - Julio Sánchez - (Planeta)

3.- “De animales a dioses” - Yuval Noah - (Penguin Random House)

4.- “Por otro camino de regreso a lo humano” - Carlos Yepes - (Penguin Random House)

Fuente: Librería Nacional

Estados Unidos

Ficción:

1.- “The Handmaid’s Tale” - Margaret Atwood (Houghton Mifflin Harcourt)

2.- “Stillhouse Lake” - Rachel Caine (Thomas & Mercer)

3.- “Camino Island” - John Grisham (Doubleday)

4.- “The Letter” - Kathryn Hughes (Headline)

No ficción:

1.- “The Subtle Art of Not Giving a F.ck” - Mark Manson (Harperone)

2.- “Hillbilly Elegy” - J.D. Vance (Harper)

3.- “Astrophysics for People in a Hurry” - Neil Degrasse Tyson (WW Norton)

4.- “I Can’t Make This Up” - Kevin Hart con Neil Strauss (37 INK/Atria)

Fuente: Amazon