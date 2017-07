Artes de México celebra al Patrimonio de la Humanidad

El artista vuelve a Guadalajara para presentar su nueva exposición, 'Enigma'

GUADALAJARA, JALISCO (12/JUL/2017).- La mujer ha sido fuente de inspiración para los artistas de cualquier expresión. Uno de los artistas contemporáneos que mejor se ha caracterizado por explorar el cosmo femenino en la expresión pictórica abstracta, es el maestro Juan Trujillo.

Hace años Guadalajara lo acogió en diferentes galerías y museos para exponer su obra, incluso estuvo presente en la Glorieta Chapalita. Ahora, se encuentra de vuelta en la Perla Tapatía, ciudad a la que no había vuelto como artista desde hace aproximadamente ocho años, para presentar su nueva exposición “Enigma”. En entrevista, el pintor sinaloense nos adentra en la obra que podremos apreciar a partir de este sábado y su evolución como artista:

“Mucha de mi expresión plástica son los cuerpos de mujeres, para esta muestra hay una serie de mujeres, cada obra titulada ‘Enigma 1’, ‘Enigma 2’, hasta el 10. Es una serie de madonas, cada una es como un estudio psicológico de lo que siento y pienso de la mujer. Sin embargo, tuve un cambio, empecé a hacer un lado el tema de la mujer, y ubiqué la tierra donde la mujer vive, y empecé a hacer paisajes abstractos. Es la primera vez que expongo paisajes impresionistas en Guadalajara. Antes, sólo presenté madonas y obras abstractas, y el gatito”.

Sobre esta obra del gatito, estuvo expuesta en semana santa en una exposición colectiva de Casa Musa, sin embargo, el artista ni siquiera le hizo promoción por ser únicamente una obra. La novedad que presenta en su exposición, el paisaje, surge como una búsqueda en su creación: “Era un pintor abstracto, pero empecé a manejar las mujeres en impresionismo dentro de los rasgos del paisaje, después me volví crudo, la madona es la esencia de mi pintura, y ahora es el hábitat. Son 10 o 12 paisajes que es el hábitat de la fuente de inspiración mía y Son 14 o 15 series de mujeres misteriosas y enigmas. Está relacionado porque de ahí surge el cómo me separo un poco de las madonas, cómo reposo este tema que he presentado con éxito”.

Trabajo en familia

Los tapatíos podremos disfrutar de “Estigma” gracias al hijo del Maestro Trujillo, pues fue él quien relacionó al recinto donde se encontrará la exposición con el pintor, quien no dudó en aceptar la invitación y comenzó con la curaduría de sus obras para traerlas a Guadalajara.

“Son pequeños y mediano formatos, porque es un lugar chico. En cierto modo son formatos íntimos, esta posibilidad logra un espacio en el cual el espectador puede penetrar. Todas son óleos sobre tablas”.

ASISTE

“Enigma” se inaugura el sábado 15 de julio a las 20:00 horas en el Darjeeling Providencia, lugar donde estará expuesta durante un mes.