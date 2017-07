Casa Impronta explora la técnica 'risograph'

En medio de la confusión, la obra 'Inmolación de Quetzalcóatl' fue galardonada por el club Federación Mundial de la UNESCO-WFUCA

GUADALAJARA, JALISCO (08/JUL/2017).- Ante un foro mínimo y con la ausencia de las autoridades culturales del Estado se realizó hoy la entrega de una placa, para hacer oficial el nombramiento de la obra monumental “Inmolación de Quetzalcóatl” del artista Víctor Manuel Contreras, como “Patrimonio Cultural y Artístico de la Humanidad”, un reconocimiento que le otorgó la Federación Mundial de la UNESCO-WFUCA.

Esta federación, creada en 1981, señala ser socia valiosa de la UNESCO, aunque en la página web oficial de este organismo especializado de la ONU no se hace referencia a dicha división; incluso, personal de esta dependencia, en entrevista, se deslindó del nombramiento que ayer se realizó en tierras tapatías. De hecho, señalaron que los únicos espacios en Jalisco reconocidos por la UNESCO son: el Instituto Cultural Cabañas, en Guadalajara y el paisaje de Agaves y antiguas instalaciones industriales, en Tequila, Jalisco.

Cabe señalar que la ausencia tanto de la Secretaría de Cultura de Jalisco, así como la Dirección de cultura de Guadalajara se debió a que no fueron notificados, confirmaron los departamentos de prensa de ambas dependencias. “No nos llegó ninguna invitación”, aseguraron ambas instancias.

Incluso, fue tal el desconocimiento de esta ceremonia que un inspector del Ayuntamiento de Guadalajara, al inicio de la misma, les pidió a los organizadores —incluyendo al escultor, Víctor Manuel Contreras— que se retiraran, pues no contaban con el permiso correspondiente.

Ante la negativa del funcionario, los organizadores del evento, junto con familiares del artista, se dirigieron a la Secretaría General del Ayuntamiento de Guadalajara para realizar los trámites correspondientes y poder realizar un evento privado en un espacio público.

Al cabo de 30 minutos, arribó a la Plaza Tapatía, Mónica Vizcaya, en representación del Presidente Municipal, Enrique Alfaro, para dar instrucción de que el evento podía llevarse a cabo.

En el acto protocolario estuvieron presentes el Dr. Pradeep Kaphale, presidente de UNESCO-WFUCA y su embajadora de buena voluntad para América Latina y el Caribe, Harriet Turner.

Pasado turbio con la UNESCO

Cabe mencionar que la señora Harriet Turner desde el 2015 fue desconocida por la UNESCO —indica un comunicado de la oficina de dicha dependencia en México—: “La Sra. Harriet Turner no es una Embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO. Ella no representa a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, bajo ningún concepto, de ninguna manera, y no cuenta con ninguna atribución para expresarse en nombre de nuestra Organización”.

Sobre este suceso, fue el propio autor de la pieza, “Inmolación de Quetzalcóatl”, quien en entrevista señaló que Harriet Turner ya “interpuso una demanda por difamación en contra de la delegada de la UNESCO para México”.

“Lamento la confusión”

Sobre la negativa que enfrentó el acto protocolario ayer por la mañana, Víctor Manuel Contreras declaró sentir mucho la confusión, “soy mexicano y estoy acostumbrado a que lo imprevisto juegue un papel determinante en la vida”, agregó que desde el Senado de la República se les hizo llegar una invitación al evento tanto “señor Alcalde de Guadalajara, como al Gobernador de Jalisco, pero parece ser que no le llegó a sus manos y los empleados menores no tenían la orden para que abrieran el espacio y tuvieran la atención, para cubrir un evento de esta importancia… Y sí, vivimos un momento amargo, pero ya pasó.

Por su parte, el Dr. Pradeep Kaphale comentó estar feliz en Guadalajara, “vengo de Nepal, y en muchas ocasiones he hablado con Víctor —escultor— por video conferencia y estoy feliz de que me invitaran y es un honor entregarle este reconocimiento”.

A esta voz se sumó Harriet Turner, quien explicó que el nombramiento hecho por la Federación Mundial de la UNESCO-WFUCA ser realizó desde el 28 de junio de este año; aclaró de la distinción fue realizada tomando en cuenta “al autor, al hecho de que la obra tiene un récord mundial, y es que esta obra en forma eólica es la más alta del mundo”.

Los clubes Unesco, sin necesidad de aval

Con un origen en 1981, tras la fundación del primer club Unesco, la Federación Mundial de Clubes, Centros y Asociaciones surge con la intención de compartir y comprometerse con los ideales de la asociación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dedicada a la educación, la ciencia y la cultura.

Las actividades que realizan, según su página oficial, son variadas y dependen “de la edad y los intereses de sus miembros y también de los recursos financieros y medios de acción disponibles”. Además de que dejan en claro que su principal función es funcionar como embajadores para esparcir los valores de la Unesco en comunidades locales en las que exista un club, sin que necesiten un aval del organismo de la ONU.

Su organigrama en México es dirigido por Enrique Rentería Castro, quien funge como presidente, mientras que Jesús Nieto Campos es el secretario general. En el país hay cinco clubes Unesco, mientras que alrededor del mundo se contabilizan, siempre según su página oficial, más de cinco mil en 85 federaciones de 120 países.

Los centros se hacen de recursos gracias a apoyos de gobiernos federales, estatales y municipales, además de donaciones de fundaciones y grupos de patrocinadores.

Mi Guadalajara amada

Sobre su reconocimiento, el escultor y pintor nació en Atoyac, Jalisco, el 6 de agosto de 1941, señaló sentir una profunda satisfacción, “un profundo agradecimiento a la vida, por darme la dicha de encontrarme con mis paisanos y mi Guadalajara tan amada en un momento tan importante como es que el mundo reconozca una obra mía y la eleve al rango de ‘Patrimonio de la Humanidad’; se dice fácil, pero lograrlo ha sido un privilegio inmerecido. Así que doy gracias a la UNESCO de vivir este momento tan grato. El presidente de la UNESCO es un hombre tan humilde, tan amable”, indicó.