Vargas Llosa habla de su amistad con García Márquez

Luis Fernando Castro Karg, ganador del concurso organizado por EL INFORMADOR, 'Figurando 100 años', habla sobre la propuesta plástica con la que participó

GUADALAJARA, JALISCO (06/JUL/2017).- Como parte de las actividades conmemorativas del primer centenario de EL INFORMADOR, esta casa editorial organizó el concurso “Figurando 100 años”, en el cual se eligió a un artista para que éste intervenga una escultura de Álvaro Cuevas. La pieza a ser “trasformada” es “Venado”, ubicada en el cruce de Av. Patria y la calle Manuel Ávila Camacho. El ganador de este certamen fue el pintor Luis Fernando Castro Karg, mejor conocido como "Lifer" quien en entrevista habla de su propuesta, la cual es de corte abstracto: “Las partes angulosas del mismo venado y la libertad es un cruce de lo que se vive en México, en los medios de cómo vienen las ideas de una forma y se deben meter en un espacio delimitado”.

Algunos de los detalles de la obra que resultará guardan estrecha relación con lo que Lifer pinta en la actualidad: “Es un estilo abstracto, soy un expresionista abstracto. De repente salen figuras deformadas, personajes deformes, con expresiones fuertes. Pero en este caso el tema o la línea resultó más abstracta. Son más manchas con intención, despreocupadas. Son combinaciones de colores”.

En cuanto a su decisión para participar, agregó: “Principalmente fue el cariño que le tengo al periódico. Saber que es el centenario, una fecha muy importante. Al estar navegando en la página vi la convocatoria y decidí participar: los cortes de la figura del ‘Venado’ son bastante geométricos, muy angulosos. Pensé que sería interesante pegar algo abstracto, totalmente gestual”.

La relación de Castro Karg con EL INFORMADOR se remonta al año 1994, cuando comenzó a trabajar en dicho diario: “Me tocó fundar el departamento de diseño del periódico”. Más de veinte años después, “la evolución ha sido tremenda. Veo que sigue cambiando y cambiando”, afirmó.

De su etapa dentro de las instalaciones, recordó: “Me tocó el cambio cuando la primera plana no tenía color, cuando el formato era más grande, no tabloide. Había un suplemento deportivo, Vista Deportiva, donde los textos y todo el suplemento se hacía en Photoshop, cuando no tenía manera de editar texto: sacaban positivos, se ponían acentos, todas las cosas pintadas a mano, se bloqueaban las partes donde iban anuncios, se fotocomponía. Era artesanal”.

Su trayectoria como artista

El camino profesional de Luis comenzó con el diseño industrial, para luego especializarse en diseño gráfico y la creatividad. De su vocación por las artes plásticas, dijo: “La pintura me ha atraído desde muy chico, con las típicas clases en la tarde con una tía. En la carrera fue donde empecé, por fuera, a tomar clases. Empecé la carrera con el maestro Gustavo Aranguren, luego con Torreblanca, con Cornelio García en los grabados. Lo que traía como una inquietud de expresión lo quería llevar a más, más serio y más fuerte”.

Fue en la Galería Clave donde expuso por primera vez, luego de asistir a múltiples exposiciones al lugar. Al entrar al mundo profesional de las artes, se sumó al grupo de Arco: “Había varios formando ese grupo, desde ahí adquirió un tono más serio, verlo como una profesión, con más conocimiento”. En el rubro de la escultura, Luis Fernando se ha enfocado más en la intervención que en la creación, con participaciones especiales en eventos como el Rosa Fest y el Mayan Parade.

Al respecto de la vocación de difundir las artes desde el diario y la sinergia con creadores locales, el pintor afirmó: “Debe ser un compromiso de todos los que hacemos arte y creando en esta ciudad: dejar algo para los tapatíos y para las empresas tapatías. Hay muchísimo talento, y son pocas las empresas que apoyan la cultura y apoyan el arte. Debemos estar más pendientes las dos partes, y hacer más”.

SABER MÁS

Sus proyectos

A Luis Fernando lo representa la galería Arte Contemporáneo en San Miguel de Allende. Otra galería donde se encuentran sus creaciones es en Colima, con Mónica Saucedo. De su actividad actual, agregó: “Ahora no preparo una exposición, preparo obra para el Art Fest del American School, en noviembre”.

El diciembre pasado tuvo una exposición en el club San Javier, donde alternó con otra pintora, ésta hiperrealista: presentaron una serie de diez pinturas cada uno, cada par inspirado en una misma canción: Pink Floyd, Dead Can Dance, Joy Division y Radiohead fueron algunos de los músicos que resonaron en sus lienzos.

TOMA NOTA

“Figurando 100 años”

Como parte de las actividades para celebrar el primer centenario de EL INFORMADOR, se lanzó el concurso “Figurando 100 años”, el cual consistió en enviar un proyecto en un plano bidimensional, con una propuesta de intervención de la obra “Venado” del artista, Álvaro Cuevas. La convocatoria para este evento se difundió a través del impreso y las redes sociales de esta casa editorial. Las propuestas de los concursantes fueron recibidas —hasta el 30 de junio— en el correo aniversario100@informador.com.mx.

NAVEGA

Ve más especiales rumbo al Centenario de EL INFORMADOR en www.informador.mx/100aniversario