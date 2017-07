Escritores y periodistas recuerdan a Sergio González Rodríguez

El caricaturista Antonio Garci presenta su libro 'La perversa historia de la comida'

GUADALAJARA, JALISCO (05/JUL/2017).- Lo que comemos y la forma de producción de nuestros alimentos se han transformado con el paso del tiempo, abriendo puertas a las tendencias en la industria alimentaria, como actualmente la comida orgánica relacionada con una vida más saludable, o la que está libre de transgénicos. Por lo anterior, el caricaturista Antonio Garci, después de recopilar durante años información al respecto, decidió aventurarse con un libro cómico e ilustrativo sobre la historia de la comida. En entrevista, él nos adentra en su libro “La perversa historia de la comida”:

“Soy caricaturista, y de comida tenía un montón de información, en forma de anécdotas, historias, etcétera, entonces me di cuenta que podía usarla, de hecho tenía tanta información que me quedé con un montón de capítulos que ya no pudieron entrar en el libro. La comida es un tema que no te lo acabas, no pudo entrar el vino, la obesidad, tampoco asuntos relacionados con las formas de comer y costumbres”.

Son más de 300 caricaturas donde se relata la historia de la comida, sin embargo, Garci asegura que fácilmente podría hacer otros tres o más libros acerca de los alimentos sin problema alguno, pues pese a que el libro lo realizó en ocho meses, la información proviene de ocho o más años de curiosear:

“Hay historias graciosas, interesantes… por ejemplo, habla de la comida milagrosa, la que te promete que adelgazarás, o de la afrodisiaca, algunas las historias de las comidas que en algunas culturas se consideran abonables, como los musulmanes y judíos que no pueden comer carne de cerdo, vaca… pero algo que no se sabe, es que los católicos también tienen una comida prohibida bajo pena de excomulgación, es la carne de caballo, por usarlo como arma para las guerras. Es algo que se impuso hace años y nadie lo ha corregido”.

El libro se divide en varios capítulos para abordar con profundidad ciertos temas en tendencia, como la mala leche mexicana, los platillos kosher, los alimentos transgénicos, la carne que se elabora en laboratorios, las semillas de patente, la historia del papel de baño, e incluso la unidad de calorías, un invento militar según el libro. Toda esta recopilación, Garci la realizó con una finalidad primordial: “Yo no quiero decirle a nadie qué debe comer, lo que digo es que lo que comas está bien. Lo que propongo es que disfrutemos la comida y decidamos de qué queremos morir, porque al parecer todo hace daño. Lo que decidas está bien”.