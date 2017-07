Fallece a los 98 años el escritor ruso Daniil Granin

El artista tapatío presenta su exposición 'Los Aliados: Historias del Espiral', donde interviene imágenes de 10 fotógrafos diferentes

GUADALAJARA, JALISCO (05/JUL/2017).- El pintor jalisciense Rafael Veo presentó su exposición “Los Aliados: Historias del Espiral” en el Hotel Real Maestranza en el Centro de la ciudad. Con 21 obras en exposición, a las piezas las liga temáticamente un tono onírico, además de la técnica de recurrir a fotografías para intervenirlas. Al respecto, el artista platicó en entrevista: “Los aliados es en los dos sentidos, desde la alianza técnica de la foto y la pintura, hasta lo que representa la pintura: aliar la realidad y la fantasía, hacer un puente con la técnica y también en la colaboración con otras personas. Son escenas que cuentan una historia y que suceden en su mayoría en México, o con elementos de la mística tradicional mexicana”.

Para esta muestra en la galería del hotel tuvo la colaboración con diez fotógrafos: Camila Cagliolo, Ana Ciocolatescu, Christopher Casillas, Karen Martín del Campo, Santos Javier, Óscar Lugo, Imalla Paya, Michel Reyes, Emilie Bernard y Héctor Varela. Del inicio de la serie, agregó: “Una de las fotógrafas, Camila, un día tenía una fotografía suya impresa: era de un pastizal y se me ocurrió un monstruo rosa saliendo de allí. Me dejó llevármela y me gustó el resultado. No hay diferencia entre lo que era la foto y lo que queda. También así hice el arte del disco de Fanko, músicos de aquí, y fue la misma fusión. De ahí empezó a surgir, fue espontáneo… Luego alguien vio mi obra de aquí y me invitaron a participar en la galería. Fue en enero, empecé a pintar e invité a un par de fotógrafos, y se fueron sumando”.

Sobre su formación, comentó: “Me veo más como un obrero de la pintura. Me he dedicado por diez años, empecé como diseñador gráfico. Hacía ilustración de playeras, patinetas, carteras. Como tenía mucha influencia urbana me empecé a animar a pintar en la calle, arte urbano. Lo primero que pinté así fue la Pop Shop de Hidalgo”. Recientemente Rafael expuso en El Búnker, agencia de diseño con galería, aunque los caminos que ha llevado su carrera como artista plástico han sido diferentes: “No es tan común, con becas, concursos. Ha sido espontáneo… No me siento ni muralista ni pintor. La mejor etiqueta sería ‘artista’: se puede pintar en un muro, en una servilleta, etcétera”.

De su estilo, comentó: “Se ve totalmente onírico, pero lo que trato de expresar se ve muy real: son situaciones que lejos de alejarnos de la realidad, la definen. Trato de expresar una metáfora de la vida, de lo más real: a pesar de que parezca lo contrario”.

En cuanto a sus planes a futuro, Rafael adelantó: “La siguiente exposición podría ser una colaboración con un bebé, por el hijo de unos amigos, de dos años. Cada que iba a la casa agarraba pinturas para expresarse. En un lienzo hizo algunos trazos, muy abstractos. Sobre ellos sacaré algo figurativo, por el estilo”.

ASISTE

Rafael Veo presenta “Los Aliados: Historias del Espiral”, en Hotel Real Maestranza, calle Francisco I. Madero, núm. 161.