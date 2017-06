Apenas limpian el Degollado y ahora grafitean el Ex Convento del Carmen

Las paredes blancas son atractivas para los grafiteros, acepta la secretaria de Cultura

GUADALAJARA, JALISCO (30/JUN/2017).- Apenas ayer quedaron limpias de grafiti las columnas del Teatro Degollado y el Centro de Guadalajara despertó con otro patrimonio histórico grafiteado: el Ex Convento del Carmen. Sin embargo, no es la primera vez que sucede. Myriam Vachez Plagnol afirmó que es un lugar que se pinta de manera frecuente.

“Son bardas muy blancas. Tiene un lienzo blanco muy atractivo, pero nuestra obligación es mantenerlo blanco. El departamento jurídico hace la denuncia, ya veremos qué determina la Fiscalía”, señaló la secretaria de Cultura.

También destacó que no es el único recinto que deben pintar con frecuencia: “En el Cabañas es raro, pero eventualmente las paredes blancas laterales aparecen rayadas. El Ex Convento lo rayan una vez al mes. Nuestro edificio (Arroniz) lo he visto una vez al mes con rayas pequeñas”.

Los responsables de la nueva pinta fueron detenidos por la policía de Guadalajara y presentados para que se les inicie una carpeta de investigación y poder determinar su situación legal. El Artículo 261 bis del Código Penal para el Estado de Jalisco establece como delito el daño al patrimonio urbano; realizar este tipo de actos prevé sanciones de hasta 50 jornadas de trabajo en favor de la comunidad y sanciones económicas.