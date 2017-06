Hallan más objetos de simbología nazi en Argentina

Diplomático de carrera, Enrique Berruga Filloy presenta su quinta novela: 'El American Dream', editada por Planeta

GUADALAJARA, JALISCO (29/JUN/2017).- Enrique Berruga Filloy publicó su quinta novela; dentro del sello editorial Planeta, el autor lanza “El American Dream”, una sátira de la realidad política y social que viven México y Estados Unidos. Previamente publicó “Destino: Los Pinos”, en coautoría con Mario Melgar, “El martes del silencio”, “Propiedad ajena” (llevada al cine) y “La eternidad no tiene futuro”.

La temática este nuevo libro se nutrió de su experiencia y reflexiones sobre las relaciones internacionales, en las que Berruga Filloy tiene una larga trayectoria. Sobre cómo eligió la trama, platicó en entrevista: “Me puse a pensar qué estaban pensando los vecinos del norte sobre lo que pasa en México, qué tan inquietos podrían estar: qué les preocupa… y luego vino la campaña de Trump, donde impone la idea de un muro, la renegociación TLC, nos tildados de violadores y asesinos... ¿Realmente qué pensarán los tomadores de decisiones en Estados Unidos sobre todo esto? Conociendo algo de cómo piensan los güeros, pensé que estarían bastante inquietos”.

La novela narra la historia de un protagonista que cambia de nombre dependiendo de con quién esté, también busca un cambio de religión para soportar las pérdidas amorosas. Entre tantos cambios, de pronto se encuentra con que se avecina uno mayor en su vida y la de su país: la política estadounidense planea anexar a México como “una estrella más” de su bandera, el estado número 51.

De ello, Enrique dijo: “Tienen una historia de que cuando no les gusta alguna condición internacional, buscan cambiarla: sea Europa, América Central… Comencé a tomar la idea literaria: cómo, en qué momento, Estados Unidos podría adoptar a México y convertirlo en un estado más. Cómo funcionaría México si los gringos nos anexaran: qué cosas cambiarían, que no, qué nos preocuparía. Todo de forma novelada para hacer un escenario. La literatura tiene esa magia: hacer escenarios para ver cómo sería la realidad”.

La identidad del mexicano

En “El American Dream”, el tema de la identidad es central. Sobre la situación actual de violencia en México desde el sexenio pasado, el escritor comentó: “Comenzamos a no saber quiénes somos. No tengo muy clara cuál es la normalidad en el país, ¿el México normal es donde asesinan a 30 personas diario? ¿Eso es lo que debemos esperar? ¿Es normal un país donde caen uno a uno exgobernadores y funcionarios públicos? ¿Es lo normal que sean tan corruptos, de ese calibre? ¿O estamos en un contexto de degradación nacional muy agudo? ¿Hacia dónde nos llevan? De ahí viene el símil con el amor en la novela: igual que se pierde el amor se pierde el país, más o menos de forma parecida. Uno empieza a perder el amor sin notarlo, hasta que se pierde por completo; igual hemos ido perdiendo el país y no nos hemos dado cuenta. ¿Quiénes somos, los descendientes de Diego Rivera o de los gobernadores presos?”

De la identidad del mexicano promedio, el autor comentó: “Me llama mucho la atención que la misma persona, el mismo paisano michoacano o zacatecano, funciona de una forma distinta en un lado y en el otro de la frontera: su desempeño, actitud, responsabilidad y el respeto a las leyes es totalmente diferente en uno u otro país, siendo el mismo. La capacidad de los mexicanos está demostrada, lo que nos ata de manos es la forma en que funciona nuestro sistema”.

De la actual presidencia de Donald Trump, el diplomático dijo: “Mucha gente se está ‘autodeportando’; han creado condiciones tan adversas para los paisanos, que aunque ganan bien, los hijos la pasan mal en la escuela, hay nerviosismo por cuándo lo podrían deportar, el racismo está creciendo”.