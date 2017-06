Sumérgete en el Gran Tianguis del Libro

A primera hora del lunes se develó una serie de actos vandálicos en el Teatro Degollado, Museo Regional y la cabeza de Quetzalcóatl; dependencias atienden las restauraciones

GUADALAJARA, JALISCO (27/JUN/2017).- Aprovechando la complicidad de la noche, la madrugada del lunes fueron vandalizadas con grafiti las columnas frontales del Teatro Degollado, la fachada del Museo Regional (restauración de esa pared a cargo del INAH Jalisco), la placa simbólica de la Plaza Tapatía y la cabeza de la serpiente de Quetzalcóatl, esta última de Víctor Manuel Contreras Contreras. Un acto del cual la Fiscalía del Estado ya tiene detenidos a dos presuntos responsables de los hechos.

Víctor Manuel Contreras, artista creador de la cabeza de Quetzalcóatl habló con este medio para expresar su sentir frente a estos actos a los que categorizó como “vergonzosos”.

“Me entristece mucho, esto se ha hecho para el pueblo, cuántos millones de personas no han estado expuestos a esta obra, cuántos no se retratan en ella, cuántos de ellos no juegan con la cabeza de Quetzalcóatl, se retratan en el ojo, cosa que a mí me encanta, y que me digan eso me entristece, debo de confesárselos porque todo fue hecho con amor, con respeto a mi ciudad que tanto amo”.

Al respecto, el artista considera que el grafiti debería estar prohibido en todas partes del mundo pues según refirió, la ciudad de Nueva York algún día estuvo totalmente ‘grafiteada’, sin embargo, dijo que en aquel entonces el alcalde la ciudad encerró a los culpables tres años y los puso a limpiar todo ellos mismos y a dejarlo como estaba.

“Pero nosotros los dejamos libres, que sigan haciendo sus fechorías, ojalá nuestras autoridades tomen más seriamente el daño que causan porque ya es (la cabeza de Quetzalcóatl) una obra mundialmente conocida y reconocida, y es patrimonio de ellos, para nuestro pueblo, para nuestra gente y me apena muchísimo que estas experiencias las tengamos que vivir a estas alturas. Es penosa esta clase de gente, tan resentida, tan mal educada, tan criminal, porque es un crimen “, manifestó el maestro.

El artista manifestó que espera que las autoridades, tanto del Ayuntamiento de Guadalajara como del Estado, tomen acción legal puesto que las obras son patrimonio del pueblo, nacional e internacional y tienen que ser defensores de ello y deben de tener el cuidado y el respeto que se merecen pues es su obligación con base en la ley.

“Yo ya lo hice, ya lo entregué, sin embargo en lo que pudiera yo intervenir estaría encantado de poderlo hacer, porque no deja de ser algo que me toca profundamente en el corazón, mi obra, en la que iba yo a perder una mano haciéndola y perdí 25 por ciento de la visión de un ojo durante un mes por una rebaba que me cayó” agregó el artista.

Para el artista, es increíble que los que hayan cometido estos actos hayan sido menores de edad pues considera que un menor de edad no tiene el valor, coraje, ni el resentimiento como los que no han logrado en la vida la educación elemental, no tendrían el valor criminal de destruir, “los niños no hacen ese tipo de atrocidades”, agregó Contreras Contreras.

La limpieza de los monumentos

El retiro del grafitti de la cabeza de Quetzalcóatl, el muro y la placa conmemorativa de la Plaza Tapatía, se llevó a cabo por parte del área de Mantenimiento Urbano del Centro Histórico. Para ello, se limpiaron las áreas con solventes especiales y en algunos puntos se utilizó pintura igualada del mismo color, en mobiliario y equipamiento urbano de la plaza tapatía y el Centro Histórico, pues no sólo se intervinieron las esculturas, si no algunos kioskos de información a turistas y de seguridad pública, que también se vieron afectadas por el grafiti, informó Diego Monraz, coordinador de Servicios Municipales del ayuntamiento de Guadalajara.

“No fue necesario hacer hidrolavado ni de la máquina de samblasteo porque no fue en muros ni pisos, fue en mobiliario urbano, placas y unas bardas que se volvieron a pintar. Aquí simplemente fue mano de obra, pintura y solvente”, dijo Monraz.

El titular agregó que los trabajos se llevaron a cabo durante la mañana de ayer, con el presupuesto del gasto corriente de la dependencia del Centro Histórico, sin embargo no tienen una cifra cuantificada pues los materiales utilizados son parte de lo que necesitan todos los días las cuadrillas de limpieza permanentes.

En cuanto a las columnas del Teatro Degollado, éstas fueron las más afectadas debido a que la cantera con la que están hechas es muy antigua y no pueden ser intervenidas con los mismos solventes con las que fueron limpiadas las esculturas anteriores por el riesgo de que el material sea dañado, informó la Secretaría de Cultura Jalisco.

La limpieza de este inmueble será llevada a cabo por un equipo especializado en restauración, contratado por la misma dependencia, quienes mediante geles a base de alcohol y disolventes químicos, preparados al momento, limpiarán cada uno de los pilares hasta que desaparezca la pintura, señaló el arquitecto Julio César Herrera Osuna, Director de Patrimonio Artístico e Histórico del Gobierno del Estado.

“No vamos a utilizar máquinas porque esto pudiera deteriorar la piedra. El procedimiento será químico en una primera etapa, después se hará un pequeño tallado de lo que quede o penetre más en las áreas más difíciles con una especie de lápiz que tenemos de fibra especialmente para los procesos de restauración”, manifestó el titular.

El proceso de restauración y limpieza del Teatro tardará un tiempo aproximado de dos a tres días, según las dificultades y la penetración de la pintura en la cantera y tendrá un costo de aproximadamente 25 mil pesos, finalizó Herrera Osuna.

Los trabajos periciales para determinar la gravedad del daño cometido, fueron llevados a cabo por Marta Leticia Ulloa, arquitecto perito del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), dependencia con la que el área de Patrimonio trabaja en coordinación para añadir datos al expediente la denuncia que Presentó la Secretaría de Cultura ante la Fiscalía General de Jalisco.

Aspecto jurídico

La Policía de Guadalajara informó que llevó a cabo la detención de dos jóvenes de 16 años, quienes fueron sorprendidos mientras vandalizaban el Teatro Degollado; al momento de la detención se les confiscó una mochila con 15 latas de pintura en aerosol.

Los oficiales que llevaron a cabo el arresto pusieron a los jóvenes a disposición del Ministerio Público, el cual ordenó que estos fueran presentados en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde se encuentran sujetos a proceso penal en lo que se determina la situación legal de ambos, por los daños ocasionados, explicó Rafael Mayorga, director general de Comunicación Social de la Fiscalía del Estado.

Por su parte, la directora Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Cultura, Karla Gudiño, representante legal de la dependencia, acudió al área de justicia para menores de la Fiscalía General del Estado a presentar la denuncia correspondiente, en compañía de la administradora del Teatro Degollado, Edith del Real y de la coordinadora de Patrimonio Artístico, Violeta Ponce.

En entrevista, la titular señaló que esperarán las determinaciones de las autoridades competentes, para que se efectúe la reparación de los daños cometidos, que sería llevada a cabo por quienes sustenten la patria potestad o quienes estén a cargo de la tutela de los menores, en caso que se compruebe su culpabilidad.

¿Qué podría pasar con ellos? De acuerdo a la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, el Artículo 52 refiere que: Al que por cualquier medio dañe, altere o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de tres a diez años y multa hasta por el valor del daño causado.

Cuando el daño no sea intencional, se estará a lo dispuesto en el capítulo de aplicación de sanciones a los delitos culposos del Código Penal Federal.

Por su parte, el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, refiere en el artículo 261Bis del Capítulo XI que: A quien utilizando cualquier sustancia o por cualquier medio plasme signos, códigos, mensajes, figuras, dibujos o cualquier otra representación, en bienes muebles o inmuebles, sin consentimiento del dueño o de quien legítimamente posea la cosa, modificando su apariencia original, se le impondrá de diez a cincuenta jornadas de trabajo a favor de la comunidad y multa de cincuenta a doscientos diez días de salario mínimo.

La sanción se aumentará hasta en dos terceras partes de la señalada en el párrafo anterior, cuando este delito afecte bienes de dominio público, monumentos, edificios, o sitios de valor histórico o arquitectónico, o se perjudique bienes de cantera, piedra, o cualquier otro material de difícil o imposible reparación.

Al reincidente se le aplicará además, la pena de dos a cuatro años de prisión.

EL DATO

Otros monumentos vandalizados

• Roban machete del “Amo” Torres (11 de abril 2017): La escultura de José Antonio “el Amo” Torres ubicada frente al Mercado Corona le fue robado el machete. No ha sido recuperado.

• Dañan estatuas de la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres (21 de mayo 2016): Policías de Guadalajara detuvieron a un joven de 16 años que grafiteó las bases de las estatuas de Helidoro Hernández Loza y Rafael Preciado Hernández. Se borró el daño.

• Vandalizan mural del Museo Raúl Anguiano (27 de marzo 2016): Personal del recinto encontró vandalizado el mural del artista Gustavo Aranguren. Se presentó una denuncia y se restauró la obra.

• Roban la escultura del “niño meón” (1 de abril 2012): Fue robado de la fuente que está en el Callejón del Diablo. La policía tapatía detuvo a tres hombres que confesaron que la escultura fue vendida a una chatarrera de la colonia Ferrocarril. Fue recuperada, aunque partida en dos.

• Mutilan a la Diosa de la Fortuna (abril del 2004): Le fue mutilada su mano y el cetro, sin que hasta la fecha hayan aparecido. Desde ese abril está en el recibidor del Teatro Degollado.