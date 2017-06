El Ballet Folclórico vuelve a casa

La actriz, cabaretera y activista presenta su primera novela titulada 'Lo que soñé mientras dormías', bajo el sello de Planeta

GUADALAJARA, JALISCO (21/JUN/2017).- Como artista, Ana Francis Mor es considerada como sinónimo de la insurgencia de la comedia mexicana, irreverente, sin filtros y ahora que debuta en la novela, estas características se replican al proyectarla como una escritora que replantea las formas en las que se germina la amistad, la libertad de la mujer y cómo las decisiones tomadas por tu familia impactan en el rumbo del destino.

Arropada bajo editorial Planeta, Ana Francis Mor presenta “Lo que soñé mientras dormías”, cuya protagonista “María”, es una enamorada por las bicicletas que al llegar a la plenitud de sus 40 años de vida, replantea y memora aquellas andanzas junto a su mejor amiga “Antonia”, una peculiar cineasta que tras un accidente queda en coma y da paso a desempolvar recuerdos de infancia, la violencia que vivieron en casa y cómo se definieron como mujeres independientes alejadas de los clichés sociales.

“Mis amigas escritoras como Sabina Berman o Sandra Lorenzano me comenzaron a decir que escribiera una novela, que tenía que meterme a una narrativa más compleja y complicada. Me metí a un taller de narrativa con Beatriz Rivas, ya tenía pedazos guardados de esta historia que sabía que formaban parte de este universo pero que no tenían ni orden ni estructura, que no sabían para dónde iban”, destaca Ana Francis al asegurar que su única experiencia y la más cercana a la literatura eran sus columnas “Manual para ser una buena lesbiana”, que después mutaron a un libro de recopilaciones por una editorial independiente.

En “Lo qué soñé mientras dormía”, la también impulsora del proyecto escénico y de cabaret “Las reinas chulas”, destaca la idea de ofrecer las historias de “María” y “Antonia” de manera alternada sin un orden cronológico estricto para germinar en el lector la curiosidad y sorpresa de que en cada capítulo habrá un pasaje distinto de sus protagonistas y demás personajes fugaces.

“Es una sinfonía de dos voces en la que cada una nos habla desde su lugar cómo han ido viviendo a partir de los recuerdos que tiene María de Antonia, de lo que significa ella en su vida. Es un viaje interior que muchas veces hacemos para reflexionar y saber qué ha sido de nuestra vida, por qué soy quién soy”.

La libertad de reír

A lo largo de sus proyectos teatrales y de cabaret, Ana Francis Mor se ha consagrado como actriz con personajes que reflejan el hartazgo y mofa de la sociedad hacia la vida política y religiosa como ahora lo hace con “¿Quién quiere ser Ofelia? Yo safo”, un monólogo protagonizado por “Santa Rita”, una virgen que replantea las entrañas de la fe, que se presenta en la ciudad el día de hoy. “Este personaje hace una revisión del concepto de familia de igualdad de género a partir de la Biblia, de la narrativa universal como Shakespeare hasta la narrativa contemporánea”.

Agéndalo

“¿Quién quiere ser Ofelia? Yo Safo”, por Ana Francis Mor en el Laboratorio de Arte Variedades (LARVA) en calle Ocampo 120, esquina con Avenida Juárez, a las 20:00 horas. Ingreso gratuito con boleto. Más información en gdlgob.mx.