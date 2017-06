Conoce los libros más vendidos de la semana

El periodista Zepeda Patterson entrega la tercera versión de los hombres y mujeres que aspiran a dirigir el país

GUADALAJARA, JALISCO (10/JUN/2017).- Jorge Zepeda Patterson presenta la versión 2018 de “Los suspirantes”, libro que coordina y que se enfoca en los perfiles políticos sobre los precandidatos para la elección presidencial venidera. Publicado por el sello editorial Temas de Hoy, el libro presenta las historias de vida de personajes como Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Margarita Zavala, Osorio Chong, Ricardo Anaya, José Narro, Eurivel Ávila, Miguel Ángel Mancera, Aurelio Nuño, José Antonio Meade Kuribreña, además de una sección de perfiles breves llamada “Los otros”, donde aparecen Luis Videgaray, Rafael Moreno Valle, Manlio Fabio Beltrones, entre otros. Los perfiles están escritos por Sandra Lorenzano, Ricardo Raphael, Salvador Camarena , Humberto Padgett, Rita Varela, Alejandro Páez y Maite Azuela.

“Los suspirantes” ha tenido versiones para las elecciones de 2006 y 2012. Sobre los puntos en común y diferencias de esta edición 2018, Jorge Zepeda platicó en entrevista: “Dan una muy buena radiografía de las fortalezas y debilidades en la historia de vida de cada uno de ellos para poder entenderlos cómo son más allá de las campañas que los convertirán en productos de marketing. La diferencia sustancial en 2018 es el enorme abanico de precandidatos que tiene el PRI en esta ocasión. A mitad del sexenio anterior ya sabíamos que Enrique Peña Nieto iba a ser candidato del PRI: en esta ocasión no hay claridad. Esto nos obligó a hacer ocho o nueve perfiles de los posibles contendientes”.

Del censo de precandidatos, hay uno que tiene un puesto asegurado en la boleta: “AMLO es el único seguro, el resto se tendrá que ganar un lugar para representar a su fuerza política. Morena es casi una fuerza política diseñada para lanzar a AMLO. Lo que veremos en los próximos meses será una disputa brutal al interior de cada partido, de buenas y malas artes”.

Un candidato más moderado

Autor del perfil de AMLO, Zepeda nota a un precandidato más mesurado, con un mensaje de concordia y acercamientos a empresarios, no como fue en 2006. Sobre el probable éxito de este cambio, Jorge agregó: “Funcionará en la medida en que esos destinatarios del mensaje (clase media, sectores acomodados) compren ese argumento de que no es el radical, enemigo de las instituciones que se decía en 2006. Hay muchos obstáculos, imponderables. Sus rivales intentarán seguirlo mostrando como un riesgo para México, habrá que ver cuál impulso logra vencer”.

El libro no incluye a los candidatos independientes recientemente anunciados, por dos razones: “Han surgido después de que entregamos el libro a prensa. No descartamos que sigan levantando la mano, pero el cálculo político dice que difícilmente las candidaturas ciudadanas tendrán un papel fundamental como contendientes en las elecciones presidenciales. Podrán afectar el resultado si fragmentan el voto: uno, dos o tres por ciento puede afectar. Por sí mismo no vemos que el fenómeno del Bronco, por ejemplo, tenga condiciones de darse en las elecciones presidenciales”.

A propósito de las recientes elecciones en algunos estados de la República del 4 de junio pasado, Jorge Zepeda comentó: “Son elecciones que dejan casi puros cadáveres detrás, una victoria pírrica del PRI: gana por una nariz, pero una nariz más bien mocosa y con gripe, en condiciones turbias”.