La vida privada de las familias presidenciales

La escritora Bibiana Camacho nos habla sobre su más reciente novela

GUADALAJARA, JALISCO (08/JUN/2017).- Berenice anhela con entrar al mundo académico y convertirse en una investigadora con renombre como Felicia, con quien empieza a trabajar en un pueblo alejado de la Ciudad de México, un pueblo fantasma, inhóspito y lúgubre. Mientras los días transcurren, el miedo, la violencia y la inseguridad la rondan, acercándose paulatinamente más a ella y a sus conocidos. Todo esto sucede en “Lobo”, novela de Bibiana Camacho, quien nos cuenta cómo surge esta historia, los límites de la ficción y la realidad, y la metaforización de un pueblo que es al mismo tiempo un animal salvaje y algo más.

“El libro se concibió con dos mujeres en conflicto, mi idea era que una de ellas estuviera en una posición de poder mientras que la otra en una más vulnerable . Sin embargo, en el transcurso me di cuenta que funcionaría mejor si me las llevaba a un lugar apartado, fuera de su contexto citadino, por eso me las llevo a un pueblo solitario, surge el conflicto con el entorno y en parte con el país”.

La idea comenzó hace tres años, pero no fue hasta el año pasado, cuando la escritora vivió en Oaxaca durante seis meses, que finalmente la historia toma mayor forma y los sentimientos detonan para finalizarla: “Ahí salí finalmente de mi zona de confort, que sería la Ciudad de México, cuando estuve allá y vi los contrastes, me di cuenta de las profundas diferencias que hay en todo el país. Muchos privilegiados, yo me cuento entre ellos afortunadamente, creemos que no pasa nada porque a nosotros no nos ha tocado de manera directa, pero la verdad es que cada vez estamos más en riesgo todos, cada vez la violencia es más cercana y la gente con más miedo”.



Camino misterioso

La pulsión de temor crece conforme pasan las páginas, el lector teme junto con Berenice sobre los peligros que acechan constantemente; al igual que en los ciudadanos crece el miedo conforme aumenta la violencia en el país, ficción y realidad parecen converger.

“El Lobo” es el pueblo donde se desarrolla la historia principal, pero es más que un espacio, es también animales salvajes y la analogía con México: “El Lobo existe, yo pasé ahí mi infancia con la familia de mi mamá. Es una metáfora de lo que es este país, la gente tiene que salir a buscar otras oportunidades, y se genera una especie de soledad e indefensión, sucede ahora. Somos gente totalmente desprotegida”.