Muere el dramaturgo alemán Tankred Dorst

El escritor Paco Ignacio Taibo II presenta su obra 'La gloria y el ensueño que forjó una patria', donde explora un periodo clave en la historia del país

GUADALAJARA, JALISCO (01/JUN/2017).- Más de 20 años de investigación, recopilación de fechas, nombres y sucesos de poco más de una década de la historia mexicana, forman la nueva obra de Paco Ignacio Taibo II, “La gloria y el ensueño que forjó una patria”. El libro estará dividido en tres tomos, la primera entrega ya está disponible en librerías y abarca de la revolución de Ayutla a la Guerra de Reforma.

El autor, responsable de biografías de personajes históricos entrañables, cuenta más acerca de la reciente entrega: “Hay una investigación en profundidad muy desarrollada, el libro es una búsqueda de precisión, es un libro de historia rigurosísimo. Lo que ocurre es que a la hora de narrarlo opté por una forma que no pareciera asfixiante la acumulación de información, fechas, batallas”.

Taibo II tuvo dos motivos principales para realizar este libro, el primero llegó conforme avanzaba en sus investigaciones, porque nadie le había contado esa parte de la historia de México, y con cada personaje se apasionó y sorprendió más. Por otro lado, afirma que a través del pasado se puede mirar al presente, por lo que es importante rescatar a “ese país de los republicanos honorables, dignos, patriotas combatientes y entregados”; con la finalidad de que cada mexicano se dé cuenta que podemos tener un mejor país:

“Precisamente el reflejo, cuando alguien dice: ‘México es un país que está condenado a la corrupción’, yo agarro mi tomo de Patria y le pego en la cabeza, porque no es cierto, ¡no es cierto! México no está condenado, hay momentos en su historia donde este país ha estado en términos de sus gobernantes a salvo de la corrupción. Y como eso, muchas cosas. Recordar que no siempre hemos sido tan mal gobernados como ahora”.

El periodo abarcado en los tres tomos (1854-1867), fueron seleccionados por el autor por ser 14 años claves en la historia del país, fue una época llena de acontecimientos importantes, que sucedían unos tras otros: la caída de la dictadura de Santa Ana, la Constitución del 57, la contrarrevolución que provoca la guerra de Reforma, la llegada de los ejércitos invasores, la intervención francesa, el imperio de Maximiliano, entre otros.

“Años como esos no los tiene cualquier país, con esa intensidad, capacidad de resistencia y heroísmo, con personajes tan brillantes y maravillosos, poetas que se hacen soldados, soldados que se hacen poetas, oradores de primera magnitud... Son 14 años apasionantes”.



Una historia contada diferente

El libro aborda un periodo histórico importante pero al propio estilo del escritor, de manera desenfadada, amena, e incluso lúdica; donde no predominan las fechas, sino las historias, los personajes y datos curiosos. Además, ofrece un acercamiento atemporal, pues al hablar de cada personaje, lo hace en segunda persona del singular:

“Quería hablarles de tú, es un lujo que uno se puede dar uno como escritor, de repente le hablas de tú a Juárez, ‘Benito, ¿qué estás pensando?’, te permite una ruptura de la distancia aparente histórica, quería transmitir este acercamiento al personaje, entonces, en los capítulos de las personas que me caen bien, y sólo de los que me caen bien, les hablo de tú”.

TOMA NOTA

¡Espéralos! En julio de este año, saldrá a la venta el segundo tomo. Mientras que el último, que abarca la caída del Imperio, estará disponible en septiembre.