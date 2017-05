Comedia para reflejar la realidad

'Sordina', su nuevo libro de poesía, es lanzado por el sello de Mantis Editores

GUADALAJARA, JALISCO (31/MAY/2017).- Según la Real Academia de la Lengua, sordina es una pieza pequeña que se pone en instrumentos musicales para disminuir la intensidad del sonido. Fanny Enrigue utiliza esta palabra para nombrar su nuevo libro de poesía, editado bajo el sello Mantis Editores, aunque Mauricio Medo, poeta peruano quien hizo la cuarta de forros, afirma que es más bien una emboscada porque el título atrapa, “pero de sordina no tiene nada”.

La autora opina diferente al respecto: “A mí me pareció que era eso, bajarle a la estridencia, sobre todo porque ahí están las referencias...”. Las referencias a las que se refiere, se encuentran al final del poemario y se deben a que algunos títulos de los poemas provienen de diferentes medios.

“Estaba leyendo y corrigiendo y de repente leía una nota que me llamaba la atención, por lo que se pusieron las referencias del poema, no forzosamente todos los poemas tienen que ver con el título, es como el proceso que desencadena todo el poema pero hay veces que ni me concentro mucho. Unas vienen de libros académicos y otras de cualquier sitio de Internet, como Yahoo Respuestas, e incluso notas rojas. Me pareció divertido hacer las referencias al final, porque se genera un eco interesante, en la medida de que muchas de esas notas me parecían bastante drásticas, trágicas, terribles, sin embargo es el tipo de nota que te hacen reír al principio, es un contraste”.

La estructura

“Sordina” se divide en tres partes: “Album de familia”, “Filias” y “Paz Interior”. La primera parte se concentra notas relacionadas con asesinatos familiares, pero también algunas diferentes: “hay un poema que parte de una nota sobre un científico que desbarata la teoría de la película de Nemo, por la naturaleza de los peces payasos”. Mientras que la segunda juega con los absurdos de la vida cotidiana: “ese intento de hacer las cosas como absolutas y finalmente cambian las percepciones de una misma cosa”. El tercer bloque, “es bastante crítico, por ejemplo con la religión, porque leí un texto muy interesante sobre la inquisición en Sevilla, o cuestiones vigentes al respecto”.

¡ASISTE!

“Sordina” se presentará el viernes 2 de junio en el Fondo de Cultura Económica a las 19:00 horas.