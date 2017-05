La resiliencia de los recuerdos

Antonio Malpica regresa al género negro con 'La lágrima del Buda', novela policiaca ambientada en el México de los 90

GUADALAJARA, JALISCO (31/MAY/2017).- Un hombre cualquiera es asignado para recuperar un diamante cuya leyenda bien vale las astronómicas cifras que están dispuestos a pagar por él. Un mafioso también busca recuperar la joya ahora extraviada. Dos personajes más se inmiscuyen, sin quererlo, en la travesía por la Ciudad de México y el Norte del país a la caza de una “lágrima de Buda”.

Antonio Malpica es el responsable de la historia que recrea el México de los 90, cuando el peso aún tenía tres ceros, los celulares eran aparatos pesados y enormes y la violencia en el país no se había desbordado. Bajo el título de “La lágrima del Buda”, reconocida con el “Premio Nacional de una Vuelta de Tuerca”, el escritor ahonda en el género negro sin dejar nunca el estilo irreverente que lo reconoce.

“La novela transcurre en 1994, se habla de nuevos pesos y de celulares del tamaño de un tabique, es una mirada a ese tiempo, y ahora me pareció que funciona justo por eso, no puede ser anacrónica o vetusta porque así nació”, menciona en entrevista el también creador de la saga del “Libro de los Héroes”.

Ricardo Madden, como aquel personaje borgiano, inicia, casi por accidente, la búsqueda de un diamante perdido, y en el transcurso, Antonio Malpica hace una revisión a los detectives de la literatura policiaca.

“Es un homenaje y es un pitorreo porque tiene que ver con la idea que uno se traga la idea de que hay mucho glamour en el detective, y pues el personaje se da cuenta de que no hay tanto, que tiene que ir a comprar los refrescos y el pan para la noche. Yo creo que hay más de 'El complot mongol' que de Sherlock Holmes”.

Y se extiende, al mencionar que si bien es una novela negra en el estricto sentido del género, también es una pieza de humor a veces involuntario. “Se trataba de escribir una novela desparpajada, no de resolver un crimen porque no hay un crimen como tal, los personajes sí creen que hay una conspiración y tampoco existe, hay una cadena de tonterías que se hilvana una con otra y que termina como termina: con unos tipos disparatados. La novela negra, hablando del tratamiento del crimen, no es graciosa, entonces si no hablas de narcos y de cosas espantosas como la trata de personas, te toca escribir de estas tonterías como la persecución de una joya y ya te puedes reír, esa es la apuesta, salirte del terror que estás viviendo en los noticieros e irte a algo que sí pudo haber ocurrido en el 94 y que te arranque una sonrisa”.



Diez años después

La novela, que originalmente fu publicada en el 2007, regresa al mercado editorial de la mano de Océano, en su colección Exprés. Sobre los motivos para reimprimirla, Antonio comenta que la vio como una obra pertinente y que no ha envejecido.

“En el 2007 que ganó el premio de novela negra “Una Vuelta de Tuerca” estuvo editada por Dirección General de Publicaciones y sólo se conseguía en Educal, y me pareció que la novela tenía un segundo aire, que aún podía funcionar, y se las mandé a Océano esperando que les interesara. Está en Océano Exprés, que me gusta mucho porque es del tipo de colecciones de la gente que compra el policiaco, está en un formato accesible, porque si iba a salir en pasta dura y con un precio más caro nadie se iba a acercar”.

SABER MÁS

El final del “Libro de los héroes”

Creador de una de las sagas juveniles más importantes de la literatura en español, Antonio Malpica tiene el compromiso de ponerle fin este año. La saga del “Libro de los Héroes”, terminaría a finales de año con la edición de la quinta y última novela. Por fin, sus lectores sabrán el destino de Sergio Mendhoza luego de diez años desde la concepción y más de dos mil páginas.

“La saga se cierra con el quinto libro, tiene que salir este año, para finales de octubre. A lo mejor ya muero en el intento de venir a presentarla en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara pero el libro, sin duda, estará aquí”.