Un galardón a la creación

El artista plástico Álvaro Nieto inauguró su exposición '46 cerditos y una casa, el camino de la piara'

GUADALAJARA, JALISCO (30/MAY/2017).- Con un total de 65 piezas, la muestra consta de tres instalaciones escultóricas. La más copiosa cuenta con 46 cerditos: “Están en el patio central del Trompo Mágico, que es circular, muy bonito: una muestra de la arquitectura mexicana contemporánea. Se acomodan en el espacio arquitectónico como si estuvieran en movimiento. Los vemos y parece que van caminando. En los 30 días que estén allí van a estar moviéndose. Se registrará su movimiento en video, stop motion, se hará la animación con esa técnica”, comentó Nieto en entrevista. Del registro en video, agregó que trabajará en colaboración con un el joven cineasta David García Sandoval.

Otra instalación es en el patio central del Trompo Mágico. Es la obra “La reconstrucción de los hechos”, que incluye 16 piezas en forma de casas. Las esculturas son básicas en sus líneas, con variaciones en sus esencias para representar subjetivamente los diferentes tipos de casas y familias que existen. Además, son obras interactivas: “Es una estructura donde los niños se pueden meter, son transparentes, se ve lo que hay dentro. Otras son más sólidas, como un búnker”. La tercera instalación son tres piezas: “unas cajitas con unos cuervos, ubicadas en la explanada de la entrada al museo”.

Para el artista, presentar su obra en un espacio destinado a los niños “Es un orgullo”. Sobre las características poéticas de su obra, agregó: “Siempre me preocupo porque mi obra pueda tener muchas lecturas: profundas, conceptuales, intelectuales, pero también lúdicas, infantiles. No resulta amenazante: es sencillo, lo entendemos todos, pero tiene muchas capas de significado”.

Un aspecto lúdico es esa movilidad visual que tiene la piara: “Rompe un poco los paradigmas de que la escultura es sólida e inamovible, de una sola pieza y en un lugar. La serie escultórica está en varios lugares a la vez, se conforma de varias partes: es divertido, juguetón e interactivo. Es un lenguaje que no necesita explicarse”. Cuando preparaban la exposición se pensó en las fichas técnicas de las obras, pero: “Los niños no necesitan nada: no preguntan, entran en contacto directo con la obra, es algo muy padre. Juegan, vemos a los niños dentro de estas casas”.

Muestra novedosa

Esta es la primera vez que Álvaro Nieto expone en un lugar con estas características, destinado principalmente al público infantil: “Había exhibido en espacios abiertos, al aire libre, donde van niños y adultos, pero en un espacio enfocado a los niños no. Es todo un reto que decidimos tomar”. Otra parte interactiva son los listones de diferentes colores colocados en el área de exposición, que los niños pueden llevarse a casa y que representan sus pensamientos.

Luego del Trompo Mágico, Nieto expondrá el próximo mes en la Casa Museo López Portillo, por su 35 aniversario, con una muestra “muy diferente a esta: íntima, introspectiva, siguiendo la línea del museo (que es una casa). Una obra hecha para la intimidad de la casa, con temas íntimos”. En septiembre visitará la Universidad Panamericana (UP), universidad que busca consolidar un proyecto de arte: “Es interesante que una universidad haga este vínculo: desde la educación de nuevos públicos hasta la promoción de los artistas”.

ASISTE

“46 cerditos y una casa, el camino de la piara”, exposición de Álvaro Nieto en el Trompo Mágico (Av. Central Guillermo González Camarena, núm. 750, Zapopan).