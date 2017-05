ECOS se alista para tocar en el Degollado

Como parte de los conversatorios del ayuntamiento de Zapopan, el reconocido arquitecto Felipe Leal disertará sobre el oficio del albañil

GUADALAJARA, JALISCO (29/MAY/2017).- El arquitecto Felipe Leal impartirá la charla “El arte de la albañilería”, en El Colegio de Jalisco, este martes 30 de mayo. El conversatorio está estructurado en tres partes, según platicó Leal en entrevista: primero versará sobre la situación histórica: “Desde el siglo XVIII hubo tratados de albañilería, como el de Juan de Villanueva, quien construyó el Museo del Prado… Eran instrucciones para los jóvenes dedicados a la albañilería, herramientas necesarias, cómo construir andamos y levantar muros o techos. Recientemente en el siglo XXI se retomó, con el fin de revalorar la importancia de esta disciplina que poco la reconocemos, está estigmatizada”.

En la segunda sección de su plática, Leal hablará del talento necesario y los riesgos que viven a diario los albañiles, unos trabajadores que cada vez forman parte de la vida cotidiana de las ciudades: “Pero se ven con cierto desprecio: a veces son habitantes circunstanciales cuyo origen es el campo, están durante la duración de una obra”.

Para Leal, es todo un fenómeno de carácter social el hecho de que se hayan estigmatizado mitos y usos del lenguaje alrededor de los albañiles. Entre las características de los trabajadores, comentó Leal, está el esfuerzo físico que hacen, “Que es mayor: desde el clima”. Además, los trabajadores de la obra poseen conocimientos de diversas disciplinas, aprendidos fuera del aula: “Sin haber estudiado física o aritmética, saben hacer números muy bien, calcular, conocen las leyes físicas, el equilibrio para armar un andamio. Es una parte empírica que ha desarrollado su destreza en la enseñanza de aprendiz y maestro, es muy interesante y poco se reconoce”.

Del lado cultural, lejos de los estereotipos negativos, de los espacios de trabajo de los albañiles han surgido iconos: “Han hecho aportaciones a la gastronomía, involuntariamente: los huevos al albañil, las puntas de filete al albañil. Son platos que desarrollan en las obras y se han ido incorporando a los menús cotidianos”, comentó Felipe.

Para finalizar, la última parte de la charla tratará de incentivar el reconocimiento: “Es necesario reconocerlos, es un trabajo social el que hacen. Ya Vicente Leñero había puesto el dedo sobre la llaga de las condiciones y la injusticia por la que pasan… Hay un reconocimiento social por los bomberos, extraordinarios seres que arriesgan su vida: los albañiles también lo hacen, arriesgan su vida al estar en una situación de riesgo por las alturas y por los materiales”.

Una propuesta de Leal que la educación sea formal: “Tener escuelas de capacitación: que no sólo sean para ingenieros y técnicos… Sí los hay para plomería y electricidad, escuelas técnicas y talleres, pero no para la albañilería”. A la par del reconocimiento social y la educación formal, debería venir la mejoría en las condiciones de trabajo, de protección civil: “Que tengan las condiciones de seguridad, el uso de casco, botas para no derrapar o evitar que se claven un clavo… en muchas ocasiones las condiciones no son las aceptables en las obras”, agregó Leal.

Felipe Leal estuvo a cargo de la gestión de la declaratoria de Ciudad Universitaria como Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Dirigió la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México y la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México.

