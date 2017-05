Conoce los libros más vendidos de la semana

‘Todos mis futuros son contigo’ continúa siendo el más vendido

GUADALAJARA, JALISCO (06/MAY/2017).- Esta semana, la lista de los libros más vendidos no recibió ningún cambio en sus primeros lugares. Según datos de Librerías Gandhi “Todos mis futuros son contigo” de Marwan continúa en primer lugar, seguido de “Cinco Esquinas” de Mario Vargas Llosa y “El chico de las estrellas” de Chris Pueyo.

La lista sigue con “La Cabaña” de Wm. Paul Young, “La Amiga Estupenda” de Elena Ferrante, “Miss peregrine y los niños peculiares” de Ransom Riggs, “Momo” de Michael Ende, “Un mundo feliz” de Aldous Huxley, “Cien años de soledad” y “El amor en los tiempos del cólera” de Gabriel García Márquez.

Por otra parte, en la categoría de no ficción tenemos a “Emocionario, dime lo que sientes” de Cristina Nuñez Pereira, “Uno siempre cambia al amor de su vida (por otro amor o por otra vida)” de Amalia Andrade Arango, “Y colorín colorado este cuento aún no se ha acabado: la vida no se acaba...hasta que se acaba” y “¿Nos tomamos un café?” de Odín Dupeyron.

Checa a continuación algunos detalles sobre los libros más vendidos de esta semana (para versión móvil da clic aquí):