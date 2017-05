La mirada 'Intangible' de Karla de Lara

Galería Contraste 4 celebra hoy la apertura de una completa exposición de la artista, quien conjunta varias colecciones en un serial inédito

GUADALAJARA, JALISCO (25/MAY/2017).- Luego de la polémica en la que Karla de Lara estuvo envuelta hace unos meses por la apropiación de una obra (cuyo término no quiso abordar ya que sus abogados son los únicos que pueden hablar del tema), la artista llega con una nueva exposición en la que apuesta por obras inéditas. Es el caso de “Intangible”, que se expone a partir de hoy (la inauguración es a las 20:00 horas) en Galería Contraste 4, en Pablo Neruda 2715 en planta alta, bajo un concepto único para la artista tapatía.

“Esta exposición en particular la estoy uniendo con otras dos colecciones que ya tenía, pero hay piezas nuevas, todos son retratos aunque se puede ver la diferencia de una colección a otra. Estas piezas parten de la base de lo que yo más hago, que es arte pop, pero se llevan cada vez más al realismo; hay algunos críticos que dicen que hago ‘hiper-pop’ (no existe el término, pero lo tratan de relacionar con el hiperrealismo, pero no pinto realismo, el arte pop es una serie de manchas que con un poco de distancia hacen que las piezas, por sus detalles, se vean realistas)”.

La exposición está conformada por formatos grandes, de 1.70 por 1.70 metros, hacia arriba, Karla comparte que varias obras tendrán su premier la noche de hoy, además de novedades para los tapatíos: “estamos hablando de aproximadamente 23 piezas, unas 15 de ellas nunca se han mostrado, aunque el resto tampoco se había mostrado en Guadalajara. Tengo dos años trabajando en esto, pero la última parte un año más o menos, a la par del mural que estuve realizando para Expo Guadalajara, un trabajo que me tomó mucho tiempo”.

La técnica usada para esta colección de “Intangible” utiliza acrílicos y oleos, que se ha vuelto el sello personal de Karla de Lara, “es una laca brillante que me gusta mucho, sólo hay una colección que es mate, pero al final de cuentas son puros retratos blanco y negro”.

Proyecto en paralelo

Sobre el significado que representa para Karla de Lara haber hecho un mural de las dimensiones que hizo para Expo Guadalajara, la artista comparte la relevancia de lo que implicó este reto, al mismo tiempo que tenía el compromiso mismo por terminar las obras que conformarían la exposición de “Intangible”.

“El proyecto con Expo Guadalajara lo terminé hace dos meses, entonces estos dos meses estuve trabajando en las últimas piezas que voy a presentar, pero en el inter en lo que estuve haciendo el mural fui pintando parte de esta colección. El mural me tomó casi un año de trabajo y ya al final vivía prácticamente en el taller, trabajaba 18 horas diarias”.

De acuerdo con Karla, se trata del mural más grande que hay en Jalisco, “ya tengo mucho haciendo murales, pero nunca de esta dimensión. Es evidentemente el mural más grande que yo he realizado, que fue un reto muy importante para mí por muchas razones. No sabía yo misma cómo lo iba a realizar, fue algo que resolví en el camino, tiene más de 360 metros cuadrados, entonces es una pieza muy grande, muy complicada en su realización, con técnica que yo he ido desarrollando en estos últimos años que no van a ver ahora en la exposición porque es de otra colección a color que está tratando de emular la acuarela, con tintas y cera; he ido desarrollando cómo obtener estos resultados tratando de emular la acuarela, que es algo que yo hacía desde hace mucho tiempo. Los efectos que yo conseguía en la acuarela, no había manera de conseguirlos en un lienzo, entonces a través de muchos experimentos he llegado a este punto en el que esta técnica que desarrollé pude implementarla en el mural”.

La técnica usada para el mural de Expo Guadalajara implicó un reto, “ya que tuve que trazar las piezas paradas, pero entintar acostadas porque se usa una tinta líquida y escurriría. Fue ir armando el rompecabezas poco a poco, viendo que cuadrara. Fue una gran responsabilidad al darme el honor para preparar esta pieza que representaba el 30 aniversario de Expo”.

Sus influencias artísticas

“Yo soy muy versátil, siempre estoy cambiando y hago muchas cosas diferentes, pero finalmente el arte pop es donde yo comencé esta tendencia, obviamente tiene sus más grandes representantes y a quien yo admiro es a Andy Warhol y a Lichtenstein, los padres del arte pop, de ahí para acá ha habido muchos otros pero como ellos no hay ni habrá, cada uno pone su sello y crea su propio camino. A partir de entonces, desde hace 10 años, he evolucionado a otras cosas con más detalles en mis piezas y ahorita estoy muy clavada en los retratos, con miradas muy penetrantes, que me hagan sentir emociones. Estas colecciones se basan en emociones de cada personaje”, comparte Karla de Lara al hablar sobre lo que los tapatíos podrán apreciar sobre sus nuevas creaciones y su inspiración.