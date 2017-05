Mexicanos leen más poesía gracias a internet

Marcos Chicot publicó la novela histórica 'El asesinato de Sócrates'

GUADALAJARA, JALISCO (24/MAY/2017).- El escritor Marcos Chicot publicó la novela histórica “El asesinato de Sócrates”, Finalista Premio Planeta 2016. Luego del éxito de “El asesinato de Pitágoras”, Marcos retoma la antigüedad clásica, una etapa que admira por sus logros. Pero el autor comentó en entrevista que la documentación para recrear la vida cotidiana varió por los años de diferencia entre Sócrates y Pitágoras: “Aunque estemos en la Grecia antigua, estamos en circunstancias muy diferentes: con Pitágoras era una colonia de la magna Grecia. Casi un siglo después pasamos al centro de todo, Atenas. La dificultad en ambas novelas ha sido la contraria, con Pitágoras era la poca información disponible, con Sócrates había tanto información que había que seleccionar”.

Su interés por la época es por la importancia que tuvo en el desarrollo de la humanidad, de allí que a ese periodo y lugar se le conozca como “la cuna de la civilización”: “Es lo que más me fascina, me parece la época más interesante. Creo que se merece conocer mejor. ‘La cuna de la civilización’ no es una frase hecha, es una realidad. Es un lugar donde en unas décadas hubo una explosión absoluta del arte y del pensamiento, se perfeccionaron cosas existentes, inventaron otras que ahora definen nuestra cultura: sin todo ello no seríamos lo que hoy consideramos como sociedad. Arquitectura, historia, literatura, democracia”.

Al narrar una trama ubicada en un momento histórico determinado, el escritor ha sabido insertar los datos verídicos de la ambientación: “No hago un decorado histórico para narrar una historia de ficción: es un fin, también, divulgar ese conocimiento; por supuesto primero hay que entretener, sino al lector lo pierdo”.

La importancia de la mujer

Marcos resalta el papel de la mujer dentro de esa sociedad, pues a pesar de que la mitad de la población eran mujeres, no se registró lo suficiente su punto de vista: “Es un deber histórico, moral, mostrar cuál era su papel. Su situación era mucho más dura que la de los hombres, sin derechos, con matrimonios de conveniencia. Son personajes con un carácter aguerrido, duro, que no se doblegan a las circunstancias”.

Al final de su libro, Marcos Chicot suele colocar una carta para sus lectores en donde deja en claro las fronteras entre la realidad histórica y la ficción. Además, en su mensaje para los lectores busca concientizar sobre el Síndrome de Down, ya que su hija la tiene: “Mi misión es dar a conocer la realidad del Síndrome de Down, una mejor realidad que la que se conoce. Doy información real para ir contra el prejuicio, es el mayor obstáculo que tienen para insertarse en la realidad. Su capacidad intelectual está muy por encima de lo que se ha pensado”.