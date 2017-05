Los influjos de la canción en la poesía

Luis Armenta Malpica presenta su más reciente libro de poemas, bajo el sello Vaso Roto

GUADALAJARA, JALISCO (24/MAY/2017).- El poeta y editor Luis Armenta Malpica presenta este viernes su poemario “Greetings to the Family”, publicado por Vaso Roto. En el mismo sello editorial, en 2011 lanzó “El agua recobrada”, una antología preparada por Luis Aguilar. Sobre su inclusión en el catálogo de Vaso Roto, Malpica comentó que fue por invitación de Jeannette Clarion (fundadora del sello editorial): “Quedamos en publicar un libro con ella cada cuatro años”. Este demoró un poco por la selección de qué libro sería el publicado.

Luis le presentó esta colección de textos: “Es una especie de cancionero: antes ya había trabajado un libro similar, con ritmos, canciones, bolero, tango. Son formas que me gustan por el ritmo. Aquí tomé referentes del folk estadounidense. La mayoría al principio iban a ser fallecidos, con muerte dudosa como Jeff Buckley, que se decía que se habían suicidado, pero no había pruebas. Creció el proyecto e incorporé autores vivos: Bob Dylan, Patti Smith, en ese momento Lou Reed y Leonard Cohen (que después murieron), Laurie Anderson (esposa de Reed). Se fue conformando alrededor del Chelsea Hotel, donde llegaban esos poetas a refugiarse en el Greenwich Village, de Nueva York, siguiendo un poco los pasos del poeta galés Dylan Thomas”.

Entre los libros recientes de Malpica está “Götterdämmerung”, cuyo título proviene de la tetralogía del anillo del compositor Richard Wagner: “Había trabajado ya un ballet, una misa de difuntos. Para mí la música tiene mucho peso”.

También la narrativa influye

Además del influjo de los músicos, otra autor presente en las páginas de “Greetings to the Family” es Cormac McCarthy, narrador que detonó el libro: “Tenía la idea de hacer algo con Jeff Buckley, al terminar de leer ‘Todos los hermosos caballos’, de Cormac McCarthy, se me vino el poema: incluí a Buckley como uno de esos vaqueros de esas llanuras, de esa trilogía de novelas que McCarthy pone en la frontera Sur de Estados Unidos con México”.

Sobre los músicos y la literatura, Luis Armenta Malpica compartió su opinión sobre el Premio Nobel de Literatura a Bob Dylan: “No era mi candidato, no estaba en mis favoritos (John Ashbery, Margaret Atwood, otro tipo de poetas más formales). No me sorprendió, es un reconocimiento notable, un giro fresco para la academia que había premiado cosas menos notables. Le da un vuelco. Quizá el inconveniente de la música es que lo vemos como algo menor por lo popular, por el tratamiento de mercado”.

Como editor, Luis Armenta Malpica dirige Mantis Editores, sello en el que publicará obras de Karla Sandomingo, Carmen Villoro, Fanny Enrigue, Patricia Mata y Jorge Souza en este año.

Agéndalo

Presentación de “Greetings to the Family”, de Luis Armenta Malpica, viernes 26 de mayo, 19:00 horas, Librería del Fondo de Cultura Económica (Chapultepec, 198), con Luis Vicente de Aguinaga y José Alfredo Sánchez.