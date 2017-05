Museos para visitar en la Ciudad de México

El cubano mostrará lo más reciente de su producción en la exposición 'Más allá del cascarón'

GUADALAJARA, JALISCO (23/MAY/2017).- Con la intención de apoyar una buena causa es que José Fors expondrá “Más allá del cascarón”, muestra que reúne 16 piezas de mediano y pequeño formato. La exposición reúne piezas que ya han sido apreciadas y obras nuevas en las que ha estado trabajando el también músico.

La exposición se podrá ver en la Fundación Black Coffee Gallery, y las obras estarán a la venta durante mes y por cada pieza vendida, el artista donará un porcentaje para apoyar al proyecto Juntos por los demás, y a su salón de terapias para niños con discapacidad.

En entrevista, José Fors menciona que la muestra reúne piezas nuevas y no tanto. “Es una exposición que me pidió Black Coffee, hay muchas cosas que ya se vieron y hay otras cosas nuevas, lo que traté de hacer es poner algo que se vea bien junto, no es ninguna colección en particular, es más bien de lo mejor que tengo ahorita y que creo que eso 16 cuadros se ven bien”.

Agregó que está experimentando con algunas piezas, en las que mezcla impresiones digitales con óleo y grabados. “Aquí se va a ver una pieza que es de lo más reciente, es un óleo sobre grabado sobre partituras del siglo XIX, que eran impresas en grabados, ahora estoy experimentando mucho con esto, para la próxima exposición sacaré algunas piezas de estas que estoy trabajando. Son piezas que estoy trabajando con impresiones digitales, haciendo grabado sobre impresión digital, y me está gustando mucho el rollo de lo que está sucediendo”.

Y se explaya sobre este nuevo proyecto, en el que interviene documentos interesantes o de valor relevante. “Por esta experiencia de trabajar sobre manuscritos o partituras, de repente es muy difícil encontrarte con cosas chidas de este tipo o sino son cosas que tienen un valor histórico que tampoco les vas a pintar encima, pero por ejemplo ahora he estado encontrando cosas con muy buena resolución, como la portada de la novela original de “Drácula”, y partituras de Beethoven y cosas así, entonces buscando puedes encontrar cosas muy chidas como manuscritos y quizá cosas no tan antiguas: documentos de guerra, documentos de la esclavitud”.

Proyectos en la ciudad

José Fors es uno de los artistas que participan en el proyecto de “Colosos Urbanos”, que pretende colocar esculturas en la ciudad. La propuesta del artista cubano es colocar una suerte de escultura que podrá ser utilizada por los ciudadanos; hasta ahora es una calavera que contendrá un árbol a manera de maceta gigante.

“Estoy absorto en la escultura para la ciudad; va muy bien, feliz, además mi estudio ya se convirtió en un estudio de escultura, ya estoy en otras esculturas de mediano formato y agarrando la onda, yo nunca había hecho escultura y ya llevó un par. Va a tener algún título fancy pero yo quiero que les digan las macetas, estará ubicado en el Andador Alcalde.

SABER MÁS

Agéndalo

“Más allá del cascarón”, de José Fors, miércoles 24 de mayo, 18:30 horas, en la Fundación Black Coffee Gallery, Avenida Inglaterra 67. Para solicitar tu invitación sigue las redes sociales de la fundación.