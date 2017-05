Encuentro entre dos formas de crear

Las artistas Ana Luisa Rébora y Cecilia Rébora inaugurarán exposición en Mimí Mendoza Gallery

GUADALAJARA, JALISCO (23/MAY/2017).- Ana Luisa y Cecilia Rébora inaugurarán en la Galería Mimí Mendoza una exposición conjunta. La muestra incluye lienzos recientes de Ana Luisa Rébora e ilustraciones de Cecilia, además de su primera incursión en la pintura.

Esta será la primera vez en que ambas expongan juntas en una galería formal. Sobre el proyecto de exponer en conjunto, Ana Luisa comentó en entrevista: “Cecilia es una gran ilustradora, la gente no tiene la oportunidad de ver lo que ella hace, a menos de que tenga el libro. Ya no iba a exponer: el año pasado estuve en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara y pensé que ya no volvería a inaugurar en Guadalajara. Pero surgió la oportunidad de que las dos pudiéramos exponer: para mí fue interesante poder poner esa contradicción de las dos. Lo de Cecilia es mucha alegría, el color, hay mucha fantasía. En lo mío sigue predominando el misterio, la gama cromática que he trabajado. Para mí era importante que la gente viera la obra de Cecilia: hago esta exposición más por ella que por mí… La exposición es el encuentro de dos mundos, de dos lenguajes distintos”.

De su obra, Cecilia Rébora agregó: “La mayoría son monotipias, una monotipia extraña porque tiene grabado también. Hay cuatro que pertenecen a un libro”. Además de las ilustraciones, Cecilia presenta lienzos, pues incursionó en la pintura con acrílico.

El proceso para crear una obra

Sobre su proceso creativo, al crear para una historia lineal, la ilustradora añadió: “Generalmente cuando parto para un trabajo cuento una historia. Por eso no me animo mucho a exponer, necesito el contexto de la historia del libro, por eso las piezas como que se salen un poco. Cuando lo hago pienso mucho en el final impreso, tanto libro o cartel, no cómo se vería colgado en una pared”.

A propósito de pintar no ya para ilustrar un libro o cartel, comentó: “Es la primera vez que me animo, es un formato muy grande para mí”. Para Cecilia, este es el principio de una nueva faceta como creadora. Al respecto, Ana Luisa afirmó: “Sigue siendo creación, sigue siendo ilustrar, sigue el pincel: aunque cambie la técnica”.

A comienzos del año pasado, Ana Luisa Rébora expuso la selección de obras “El fuego y el hielo”, con cerca de 50 piezas. Ahora serán poco más de 20 obras las que expondrá, a la par de las creaciones de Cecilia. Cecilia se ha dedicado a la ilustración, además de haber estudiado creación literaria en la SOGEM.

ASISTE

Ana Luisa Rébora y Cecilia Rébora, inauguración de exposición en la Galería Mimí Mendoza (Horizontes Chapultepec, Torre Montmartre, interior 16-B), miércoles 24 de mayo, 19:00 horas.