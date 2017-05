Finaliza el primer festival de Tap

El escultor Victor Manuel Contreras acordó con el presidente municipal instalar una de sus esculturas en el municipio

GUADALAJARA, JALISCO (22/MAY/2017).- El sábado pasado, con la presencia del artista plástico Víctor Manuel Contreras, la embajadora de la Unesco Harriet Turner y el alcalde Rubén Velasco, se realizó la entrega de los Premios de la Cultura Atoyac 2017, convocatoria literaria para niños y jóvenes con la que el municipio del sur de Jalisco homenajeó a los personajes que le dieron un lugar en las humanidades.

El momento más emotivo de la noche ocurrió cuando el escultor internacional recordó su infancia en el pueblo, pero el camino hacia ese clímax empezó en enero de 2016, cuando un grupo de jóvenes de la localidad, encabezados por Jesse Martínez, emprendió la publicación de la revista Letras Patrias con la intención de revalorar el legado del humanista José Luis Martínez y motivar el quehacer literario y académico entre sus coterráneos. Casi año y medio depués de esa decisión, lograron congregar a más de doscientos habitantes en la plaza cívica para presenciar la primera entrega de los Premios de la Cultura, una convocatoria a la creación y a la reflexión escrita dirigida a estudiantes de todo el estado.

Se trató del Premio de Poesía Arcadio Zúñiga y Tejeda, donde resultaron ganadores Abril Aguilar y Carlos Francisco Montoya, en las categorías de primaria y secundaria, respectivamente, ambos de Atoyac; y el Premio de Ensayo José Luis Martínez, donde los ganadores fueron, en la categoría de bachillerato, Juan de Dios Herrera, estudiante de la preparatoria 6 de la UdeG; y Sergio Fajardo, alumno del Cusur, en la categoría de nivel superior

Ellos, como quienes ocuparon segundos y terceros lugares, recibieron un diploma y regalos financiados por comerciantes del mismo municipio.

También se reconoció con el premio Antonio Castellón y Zúñiga a las maestras Rosa María Moreno y Yolanda Zúñiga por más de 50 años dedicados a la enseñanza.

Después de las premiaciones llegó el turno de que el maestro Victor Manuel Contreras tomara la palabra; el poema escrito por Abril Aguilar, dedicado a la madre, dio pie al escultor para que remorara su niñez y prosiguiera, en una narración emotiva y dinámica como su obra escultórica, con su paso por las más prestigiosas academias, la finalidad del arte y las trabas burocráticas que el artista debe enfrentar. Finalmente se instaló en el tiempo presente, delante de sus paisanos que le reconocieron con aplausos sinceros. "No hay día de mi vida que no me acuerde de Atoyac", dijo, con la humildad que sólo da la verdadera grandeza, en un evento realizado por la misma comunidad para alguien que ha dado la vuelta al mundo varias veces y que en la adolescencia salió de su pueblo para embellecer a más de 30 países con su obra.

El presidente municipal Rubén Velasco rompió el protocolo para invitar al Contreras a montar una de sus esculturas en Atoyac, a lo que el artista respondió con compromiso y satisfacción.

Cuando el evento finalizó, los ganadores y otros niños subieron al estrado para saludar y fotografiarse con Víctor Manuel Contreras, una especie de abrazo generacional con el que el comité de Letras Patrias vio cumplido su propósito y superadas sus expectativas.