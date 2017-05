Una Carmen del siglo XXI

La exposición exhibe obras creadas por reclusas de la Comisaría de Reinserción Femenil

GUADALAJARA, JALISCO (18/MAY/2017).- Este 19 de mayo se inaugura, en el Patio del Ex Convento del Carmen a las 20:00 horas, la exposición “Aluzarte, arte en prisión”, 26 pinturas y 18 carteles creados por personas privadas de la libertad de la Comisaría de Reinserción Femenil, la entrada es libre y la muestra que también será subasta, permanecerá hasta el 19 de junio.

La exposición es itinerante, por lo tanto la puja se realizará dentro de un año, sin embargo, los interesados podrán hacer su propuesta desde el día de la apertura tomando previamente sus datos. Lo recaudado por cada cuadro irá directamente para la persona reclusa que lo pintó.

“El programa inicia hace dos años a raíz de una llamada de extorsión, me asusté mucho, le dije (al extorsionador) Dios te ama, qué está pasando en tu vida para que me tengas que hacer esto, él me dijo que estaba en la cárcel, que era la única manera que tenía para sacar a su familia adelante, que tenía miedo que su hijo terminara haciendo lo mismo que él. Le pregunté que cuál era su sueño siendo niño y me dijo que ser escritor”, señala Sofía Reynoso, una de las organizadoras.

Al terminar la llamada, Sofía se preguntó qué pasaría su aplicaba el método de Nelson Mandela cuando estuvo en prisión, meditar y practicar alguna disciplina artística. Con esa premisa 40 talleristas trabajaron con mujeres presas para capacitarlas y darles pauta para desarrollar su talento artístico. “La intención del proyecto es que se replique en los espacios donde sea posible, está creado para que así suceda, ahora donde nos abrieron la puerta fue en el femenil y por eso se trabajó con ellas”, comparte Brenda Hidalgo.

En un estudio hecho en 2010, los organizadores se dieron cuenta que un 80 por ciento de las mujeres reclusas eran madres y sólo el 17 por ciento de sus familiares las visitaban, el 35 por ciento de esas internas no trabajaban y las que sí, lo hacían por tener una terapia ocupacional que una ganancia económica.

“Aluzarte” se divide en siete módulos: meditación, historia del arte, dibujo, arte terapia, cartel social, técnicas de acrílico y creación de obra final.