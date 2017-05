Tres visiones sobre el poder 'Rulfiano'

Juan Carlos y Juan Pablo, hijos de Juan Rulfo, llegan a la ciudad para el estreno mundial de '100 años con Rulfo', un documental que presenta todas las facetas del jalisciense

GUADALAJARA, JALISCO (16/MAY/2017).- Los hermanos Rulfo, Juan Carlos y Juan Pablo, se encuentran en Guadalajara para unirse a los festejos por el centenario del natalicio de su padre, Juan Rulfo. Precisamente hoy, 16 de mayo, hace cien años nació el escritor en Sayula. Sus hijos, por supuesto, no podían dejar de homenajearlo, por lo que cada uno lo hizo desde su trinchera. ¿El resultado? La serie documental, “100 años con Rulfo”.

En entrevista, el cineasta Juan Carlos señala que él estuvo a cargo de la dirección y Eugenia Montiel Pagés fue la productora. Juan Carlos comentó que en un inicio pensó en hacer una película; sin embargo, quería que fuera una recopilación de los temas representativos de su padre, por lo que el material era demasiado para un largometraje, así que la serie fue la opción ideal para mostrar al escritor de “Pedro Páramo” desde varias perspectivas; especialmente, más allá de su conocido aspecto literario.

La serie se filmó durante 10 semanas y está conformada por seis capítulos; en cada uno se muestran diferentes etapas del autor. Además, también es una galería de personalidades mexicanas e internacionales, como Günter Grass y Eduardo Galeano, quienes tuvieron una relación cercana con Rulfo. Así, la serie es más que la vida de uno de los autores latinoamericanos más importantes del siglo XX; también es una parte de la historia de México.

El primer capítulo se centra en Jalisco; el segundo son opiniones de lo que significó “Pedro Páramo” en la época que fue publicado por vez primera; el tercero, “Las imágenes de Rulfo”, se centra en la fotografía, ámbito desarrollado por él. Para este apartado se seleccionaron cinco fotografías y se acudió al lugar donde fueron tomadas, cada foto narra una historia y crea una atmósfera nostálgica. De hecho, es el capítulo que se presentará hoy por la noche, en el Instituto Cultural Cabañas.

Los siguientes abordan su relación con el cine, con la antropología (cuando el país parece resurgir en la modernidad) y, el último, se cuestiona qué sucede con el escritor y su papel en el mundo.

Más allá del escritor

Realizar el documental desde la perspectiva profesional de director y no como hijo, cambió algunas percepciones que tenía Juan Carlos Rulfo respecto a su padre: “Antes escuchaba hablar de Papaloapan, de los indígenas de Oaxaca, de sus viajes... Pero a la hora de hacerla (la serie) me di cuenta que él era un hombre de acción, nada que ver con un hombre pasivo, callado, guardado... Era brutal, cada foto es un viaje que si le agregamos que los caminos no eran como los de ahora, sí fue complicado”.

Igualmente, al intentar sintetizar la vida de su padre y no reducirlo al aspecto literario, amplió su perspectiva hacia él; es decir, ahora no puede siquiera leerlo únicamente al nivel de las palabras, pues por inercia toma en cuenta la imagen, los sonidos, todo la parte multidisciplinaria que en él hay y que descubrió al realizar los viajes para la serie.

En las entrañas de los Rulfo

Tanto Juan Carlos como Juan Pablo recuerdan los días cotidianos al lado de su padre y conmemoran especialmente las enseñanzas que les dejó y las características que les traspasó. El menor —Juan Carlos— destaca dos de sus mayores pasiones relacionadas con su figura paterna: la música y los viajes: “Nunca hablé de literatura con él. Más bien hablábamos de música. A él le gustaba la música medieval, los cantos gregorianos, me influenció mucho en eso, a partir de ahí no escucho una bocina sin distorsión. También le gustaban mucho los coches, viajaba mucho, me hablaba de cómo manejar... Ahora yo tengo afición por los discos, equipos de sonido y del otro lado, por equipos de escalar montaña e incluso un 4x4”.

Por su parte, Juan Pablo lo rememora día a día a partir de sus propias obras, pues afirma que comparten la misma visión detallista sobre el entorno: “Me gusta de él la referencia que hay en los sentidos, entonces, estoy atento siempre a lo que veo y oigo, a ciertos puntos sensibles de la esencia humana; trato de que no se me escapen cosas. Estar pensando que el mundo es todos los sentidos, y que si uno podría expresarlos en una obra, eso me parte la cabeza, pero me parece fascinante. Toda la parte de la complejidad de la sensación, cómo un color puede tener una sonoridad, por ejemplo, me fascina y trato de poderlo expresar”.

TOMA NOTA

Asiste al estreno mundial

Hoy es el estreno mundial de “100 años con Rulfo”, en la Sala de cine Guillermo del Toro del Instituto Cultural Cabañas. La entrada es libre aunque el cupo es limitado. Después, se realizará una mesa de diálogo con Juan Carlos Rulfo, Benito Taibo y otras participantes en la creación de la serie.