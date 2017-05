Hallan 17 momias en una necrópolis subterránea en El Cairo

‘Todos mis futuros son contigo’ continúa en el número uno de ventas

GUADALAJARA, JALISCO (13/MAY/2017).- Esta semana, la lista de los libros más vendidos no sufrió grandes cambios, según datos de Librerías Gandhi. Es así que en los primeros lugares tenemos a “Todos mis futuros son contigo” de Marwan, “Cinco Esquinas” de Mario Vargas Llosa y “El chico de las estrellas” de Chris Pueyo.

La lista continúa con “La Cabaña” de Wm. Paul Young, “La amiga estupenda” de Elena Ferrante, “Miss peregrine y los niños peculiares” de Ransom Riggs, “Momo” de Michael Ende, “Un mundo feliz” de Aldous Huxley, “Cien años de soledad” y “El amor en los tiempos del cólera” de Gabriel García Márquez.

En la categoría de no ficción tenemos a “Emocionario, dime lo que sientes” de Cristina Nuñez Pereira, “Uno siempre cambia al amor de su vida (por otro amor o por otra vida)” de Amalia Andrade Arango, “Y colorín colorado este cuento aún no se ha acabado: la vida no se acaba...hasta que se acaba” y “¿Nos tomamos un café?” de Odín Dupeyron.

