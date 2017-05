Un tapatío con voz internacional

El tenor César Delgado trabaja para llevar su talento a diversas partes del mundo

GUADALAJARA, JALISCO (13/MAY/2017).- Desde pequeño nació su amor por la música, específicamente por el canto; participó en múltiples coros, como en el de Jalisco y en el de la Catedral; aunque él considera que su carrera como solista comenzó a formarse cuando se muda a Sinaloa, siguiendo a su entrañable maestro Enrique Patrón de Rueda. Hablamos del tapatío tenor César Delgado, quien vive en Nueva York desde el 2013, pues obtuvo una beca para participar en un programa de Mannes Collegue.

Durante su carrera ha acumulado más de un reconocimiento, como el Premio Amigos de la Ópera de Mazatlán. Hace pocos días sumó otro éxito a su trayectoria musical, pues fue acreedor del Premio otorgado a la mejor voz masculina en la novena edición del Concurso Internacional de Canto de Sinaloa. El aria que cantó en la final fue “Torna ai felici di” de la ópera “Le villi” del compositor G. Puccini.

En entrevista, el tenor rememora la experiencia: “Precisamente el mismo día en que gané el concurso falleció Carlos Serrano, quien fue mi maestro en Culiacán. Fue un día muy complicado, hubo muchos contrastes, pero muy especial porque pude rendirle honores como él hubiera querido y disfrutado”. Serrano junto con Patrón de la Rueda y la maestra Martha Félix, han sido los tres profesores quienes han marcado su aprendizaje y su carrera en México, por lo que el premio obtenido está dedicado a ellos.

Concurso Internacional de Canto de Sinaloa

Existen otros dos concursos de canto de la misma importancia que el de Sinaloa: el Carlo Morelli, que se lleva a cabo en Ciudad de México, y el Concurso Opera San Miguel, en San Miguel de Allende, Guanajuato. El cantante ha participado en ambos, en el primero estuvo dos veces en la final, mientras que en el segundo ganó el primer lugar. Por otro lado, no había participado en el de Sinaloa, por lo que este año se animó a intentarlo.

“Tenía ganas de este concurso porque a Sinaloa le tengo mucho cariño porque prácticamente ahí me formé, siempre digo que soy originalmente tapatío pero hecho en Sinaloa. Le tengo mucho cariño a este estado. Era el concurso que me faltaba, además me sirve para seguir vigente y estar presente en mi país”.

El concurso se realizó en Culiacán, y rompió récord de cuórum pues asistieron más de 120 concursantes de toda la República, de Colombia y Puerto Rico, por lo que estuvo bastante competitivo. La dinámica del evento cuenta con tres fases previas a la final: la primera ronda eliminatoria, la segunda y la semifinal. Además, aproximadamente una semana antes de la final se hace un curso con profesores y directores del concurso, con la finalidad de preparar a los participantes de manera intensiva.

Hace unos meses presentó en Mazatlán la ópera “Madame Butterfy” para niños, y planea realizar un segundo título diferente en Guadalajara, con la finalidad de crear nuevos públicos y por supuesto, acercar a los más pequeños a la ópera.