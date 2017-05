Recontextualizar la escultura

Pedro Martín Butragueño estuvo en la ciudad y habló sobre el lenguaje y sus diferentes modalidades en todo el país

GUADALAJARA, JALISCO (13/MAY/2017).- El lenguaje es esencial para el ser humano, también para otras especies, y varía dentro de un mismo idioma. Los tapatíos no hablamos igual que los hidrocálidos ni que los regiomontanos. El doctor Pedro Martín Butragueño lleva 25 años dedicado a investigar los rasgos lingüísticos del país con bases sociales. En octubre del año pasado ocupó el asiento de Vicente Leñero en la Academia Mexicana de las Letras.

Durante su visita a Guadalajara, ofreció un taller sobre los diferentes problemas de la entonación vinculado con actos de habla de información y sintaxis. Y también, una conferencia sobre cuestiones sociolingüistas del español de México. Además, sus días en la ciudad tapatía lo ha dejado con aprendizajes gracias a las investigaciones que se están realizando en la Universidad de Guadalajara (UdeG): “Es una ciudad muy importante no sólo en México, a nivel del mundo hispánico, es clave en muchos sentidos, pero hacía falta el conjunto de recursos lingüísticos de una manera más moderna”.

El impacto de las redes sociales

El sociolingüista habló en entrevista acerca de los diferentes hechos que han transformado el lenguaje en la República Mexicana. El primero ha sido el incremento de población en las zonas urbanas: “Si ves a México a comienzos del siglo XX, más o menos el 15 o 20 por ciento vive en ciudades, ahora es al revés. Esto significa que la distribución original de las variedades lingüísticas está cambiando radicalmente, una de ellas, negativa, es el desplazamiento lingüístico. La forma en el que español se ha extendido en México es a través del desplazamiento de las lenguas originarias”.

Relacionado a este hecho, surgen variedades con estándares más comunes, es decir, se desarrollan procesos de convergencia en las hablas mexicanas, disminuyen las diferencias geográficas (a nivel lingüístico). Esto se nota principalmente en jóvenes clase medieros o de nivel educativo superior, especialmente en mujeres, quienes sean de la parte del país que sea, tendrán en su habla rasgos neutralizados. Por supuesto, existen excepciones.

Otro factor de la transformación del lenguaje han sido las redes sociales, que logran la creación de un nuevo léxico y de diferentes formas discursivas. Incluso, hay lingüistas que dividen al lenguaje en oral, escrito y tecleado. Para Butragueño, las redes sociales forman parte de lo que se llama la movilidad cultural, pues son una forma de contactar con el mundo entero, como una especie de viaje. El resultado es también la aproximación así como la aceptación de la diversidad lingüística.



“A nivel general puede haber convergencia, pero en paralelo el desarrollo de cuestiones locales que dicen mucho de quién eres. En el fondo no somos tan globales, afortunadamente, quizá porque necesitamos raíces, y el lenguaje, la palabra, el acento, nos dan esas raíces para ser de un sitio en particular y no de uno en general”.