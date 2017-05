Un mes inmersos en la danza

El escritor Alberto Chimal ofrecerá un taller enfocado en el género de ciencia ficción

GUADALAJARA, JALISCO (10/MAY/2017).- A inicios del siglo XX surge el término Ciencia Ficción para abarcar las obras literarias y películas donde el futuro es inventado con base en los conocimientos de la época. Durante ese siglo, existió una gran expectativa llena de carga positiva asociada con lo que serían las siguientes décadas. El futuro nos alcanzó y las promesas quedaron incumplidas.

En entrevista, el escritor Alberto Chimal habla sobre los cambios de dicho género: “En general, hay un enorme desencanto por los avances y la tecnología, el futuro se ha convertido en un lugar horrible, en una incertidumbre de más opresión, malestar, miedo, violencia. Y actualmente están ascendiendo por todas partes regímenes totalitarios, se suponía que habían sido dejados atrás. Una parte importante y llamativa de la ciencia ficción se concentra en este futuro espantoso, que mediante tecnología nos puede ir peor, un ejemplo es ‘Black Mirror’, la serie de televisión”.

El autor compara la situación actual con la época de hace 500 años, cuando surge la imprenta, el cambio más importante de la tecnología en relación con el lenguaje hasta hoy. Ahora, nos encontramos en una transición igual de significativa gracias a las herramientas digitales. Éstas afectan a la escritura por las nuevas opciones que ofrecen, incluso, para el escritor, modifican la forma de relacionarnos con la escritura y con la lectura.

Igualmente, las redes sociales influyen en toda la literatura. En particular, la ciencia ficción ha dejado de ser un género marginal o de culto, sino en una serie de ideas que se encuentran en todas partes: “En México sigue habiendo un enorme prejuicio en contra de cualquier obra que intente imaginar vidas diferentes a las que tenemos, a pesar de esto, muchos iconos de la ciencia ficción, como el robot, el clon, estas figuras emblemáticas ya son parte de la cultura popular y aparecen por todos lados, en obras sin etiqueta particular. Entonces la ciencia ficción se ha convertido en una especie de depósito de ideas e imágenes que se usan en todos partes sin estar confinado a un solo lugar”.

Taller de Ciencia Ficción

Alberto Chimal llegará a Guadalajara para ofrecer el curso intensivo “Puerta a la ciencia ficción”, abierto para cualquier persona interesada en este género literario. Se hablará, ensayará y practicará con este tipo de escritura también llamada narrativa especulativa. Durante las sesiones se alternará la discusión teórica sobre sus posibilidades y sus orígenes, junto con la posibilidad de algunos ejercicios creativos encaminados a poner en práctica lo que grandes autores han hecho: imaginar otras formas de existencia a partir de lo ya conocido.

“La idea que me interesa difundir es que al contrario de lo que se suele pensar, la narrativa especulativa o de ciencia ficción, no es nada más una especie de entretenimiento hueco, puede serlo como cualquier género, pero puede llevar ideas y posibilidades de pensamiento que otras formas no tienen tantas posibilidades de comentar o de poner en perspectiva de una manera amplia”.

¡ASISTE!

• “Puerta a la Ciencia Ficción” se llevará a cabo los días 13 y 14 de mayo de 12:00 a 18:00 hrs, en el Instituto CECBA (Justo Sierra #3119). Costo: 2 mil 500 pesos. Con cupo limitado a 15 asistentes.