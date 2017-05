Arquitectos portugueses renovarán el Roxy

En dos semanas comenzarán las obras en el edificio; el despacho de arquitectos de João Mendes Ribeiro será el encargado de las obras junto a João Aidos Soares, que se encargará del escenario

GUADALAJARA, JALISCO (10/MAY/2017).- La noticia se dio el año pasado, y desde entonces los melómanos de la vieja guardia tapatía han estado ansiosos para que suceda. Es el regreso de la sala de conciertos Roxy, que cada vez está más cerca.

Alejandro Serratos, líder y promotor del proyecto, comentó que para finales de este mes comenzarán las obras.

El promotor detrás de este rescate calcula que podrán apegarse a su cronograma: para octubre aproximadamente tendrán lista y remodelada la fachada y el ingreso; el resto se inauguraría a mediados del 2018. A la par de ello, el Ayuntamiento de Guadalajara presentará su proyecto de mejoramiento de la calle. Según testimonios levantados por el equipo de Serratos, los vecinos de la zona ven con buenos ojos el proyecto.

Quien concretará las labores de rehabilitación y adecuación del lugar para convertirlo en un centro cultural más flexible y funcional es el despacho arquitectónico de João Mendes Ribeiro, originario de Portugal. La inversión, agregó Serratos, será de 25 millones de pesos en el trabajo arquitectónico y de 28 millones en equipar el inmueble.

A Guadalajara llegó Catarina Fortuna, parte del despacho de João Mendes Ribeiro y coordinadora del proyecto. La arquitecta portuguesa comentó que en el despacho se han especializado en intervenir inmuebles patrimoniales, entre ellos espacios escénicos, por ello el renacimiento del Roxy encaja con su perfil, aunque con algunas diferencias: han laborado en muchos edificios públicos, algunos con valor histórico o patrimonial por tener hasta 500 años de historia.

El proyecto representa un desafío para el equipo para el despacho arquitectónico y tienen la encomienda de mantener lo más posible del edificio, sobre todo la fachada. Serratos comentó que esta parte de la arquitectura se ha visto afectada más por la ausencia del techo.

Un escenario más flexible

Ya con los arquitectos elegidos, comentó Alejandro Serratos, la siguiente tarea que tuvieron fue elegir a quien habilitaría el escenario. Al evaluar las propuestas, optaron por la recomendación del despacho de Mendes Ribeiro: João Aidos Soares, quien también labora como gestor.

Aidos Soares aceptó el proyecto cuando supo de su historia: al ser un ícono del barrio, tiene una memoria muy fuerte, con lo que conectó el experto en ingeniería teatral. Su trabajo busca renovar el escenario del Roxy no para dejarlo como estuvo en sus años de esplendor, sino con un perfil más modular en el que será lo más flexible posible, aseguró. Así se podrán presentar espectáculos más variados, por su cualidad de transformación: no sólo conciertos, sino también danza, desfiles de moda, espectáculos teatrales, etc. El ingeniero espera que el espacio funja también como detonante creativo para los creadores.

Al igual que Catarina, para João el proyecto del Roxy se diferencia por su contexto por insertarse dentro de un barrio y haber tenido un perfil más underground.

SABER MÁS

Obras

El despacho de João Mendes Ribeiro ha trabajado en espacios como el Laboratorio Químico del Museo de las Ciencias, Centro de Artes Visuales, el Jardín Botánico de la Universidad de Coimbra y la Casa de la Escritura, todos en Coimbra, Portugal; además del Archipiélago Centro de Artes Contemporáneas (Ribeira Grande, Portugal), Torre de Palma Wine Hotel (Monforte, Portugal), entre otros.

Entre los proyectos donde ha colaborado João Aidos Soares en el rubro de gestión de proyectos, coordinación de obra y administración está el Teatro Aveirense (recuperación y remodelación), Cine-Teatro Alba (recuperación), Centro de las Artes de Rúa de Santa María da Feira, Teatro Paulo Quintela de la Universidad de Coimbra y el Teatro Virginia, Teatro Municipal de Faro.