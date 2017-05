El teatro como mediador emocional

La secretaria Myriam Vachez adelantó las actividades conmemorativas del centenario de Juan Rulfo; los hijos estarán presentes

GUADALAJARA, JALISCO (05/MAY/2017).- La Secretaría de Cultura de Jalisco (SC) tiene preparado una serie de actividades para celebrar el centenario del natalicio del escritor Juan Rulfo. Myriam Vachez, titular de la SC, comentó en entrevista que siguieron las peticiones de la familia del autor jalisciense y de la Fundación Juan Rulfo, en donde delineaban “lo que consideraban que se debía hacer para celebrar los 100 años y lo que no querían que se hiciera. Sabiendo esto nos ajustamos, pero también queremos celebrar lo más posible”, señaló la titular.

Las actividades de la SC tienen el visto bueno de Juan Carlos y Juan Pablo, hijos del escritor, y de la fundación. Una actividad central será la premiere del largometraje documental de Juan Carlos Rulfo sobre su padre: “obra a la que la SC aportó un recurso en 2016”, comentó Vachez. La cita es el 16 de mayo, día del centenario, en el Instituto Cultural Cabañas (ICC); la sala Guillermo del Toro tendrá la proyección de la cinta, además de una mesa de diálogo posterior en la que participarán Juan Carlos, Juan Pablo y parte del equipo de producción de la cinta (Eugenia Montiel Pagés, productora, Marina Stavenhagen, guionista, Gerardo Tamez, compositor, y Douglas J. Weatherford, profesor de literatura latinoamericana de Brigham Young University). El diálogo tendrá como moderador al escritor Benito Taibo.

En el mismo ICC, la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco realizará el Conversatorio Rulfiano (19:00 horas), donde participará Agustín Hernández, Sara Velazco y Guillermo García Oropeza, con Efraín Franco, presidente del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, como moderador.

En concordancia con incentivar la creación en las áreas donde Rulfo se desempeñó, la SC lanzará el próximo lunes la convocatoria para becas. Podrán participar estudiantes de instituciones públicas jaliscienses, con investigación, trabajo o tesis sobre la obra de Rulfo o sus temáticas afines (historia, fotografía y literatura). Serán 32 las becas que otorgarán, cada una de un monto de 60 mil pesos anuales (la duración es un año).



A la par de esa recomendación de la fundación, la Secretaría de Cultura planea también un taller de expertos para trabajar con los portafolios de fotógrafos, con conferencias sobre la fotografía en Jalisco.

Inversiones en el Sur de Jalisco

En total, la Secretaría habrá invertido cerca de cuatro millones de pesos, calculó Myriam. De ellos, un millón 100 mil pesos fueron para Sayula y su Centro Cultural El Páramo, con 500 mil pesos más para Tuxcacuesco y 500 mil pesos para San Gabriel. En cuanto a avances, en Tuxcacuesco y San Gabriel ya están por terminarse las obras, mientras que en Sayula se atrasaron las obras por la modificación del proyecto por parte del comité de seguimiento del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados.

Otras inversiones futuras ligadas al tema de Rulfo son el próximo Coloquio Arreolino. El coloquio que tendrá a Rulfo y su obra como protagonista: Vachez recordó la amistad que unió a lo largo de los años a Rulfo y Juan José Arreola (de quien se celebrará el centenario en 2018).

EL DATO

Rulfo también en el Tren Ligero

Los usuarios de la línea 1 del Tren Ligero verán dos vagones forrados con una impresión de una fotografía del escritor, aprobado por la Fundación Juan Rulfo. Para la compra e impresión de viniles conmemorativos con frases de los libros se invirtieron 500 mil pesos, comentó Vachez. También la SC adquirió mil 500 paquetes de los tres libros de Rulfo (ed. RM). En total son cuatro mil 500 ejemplares que se repartirán en salas de lectura, bibliotecas y en los municipios de la ruta.

SABER MÁS

Música para la literatura

Por su parte, la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ) se presentará en octubre en un concierto dentro del ICC en conjunto con la exposición conmemorativa del centenario. El ensamble interpretará la música de la película de Juan Carlos Rulfo. La OFJ también se presentará en San Gabriel este 19 de mayo, dentro de los festejos por el centenario de Rulfo.

El Cabañas, sin riesgo de perder su nombramiento

Con la construcción de la Ciudad Creativa Digital, en el polígono cercano al Instituto Cultural Cabañas, se ha mencionado la posibilidad que el edificio pierda su valor como Patrimonio Cultural de la Humanidad, esto debido a la altura del complejo que tendrá industrias creativas como firmas productoras de cine, televisión, videojuegos, animación digital, medios interactivos y aplicaciones móviles. Al respecto, Myriam Vachez, declaró que el proyecto del edificio Ciudad Creativa no obstruye con la visibilidad del ICC, por lo que no habría peligro de perder el nombramiento patrimonial: “No contraviene la vista del Cabañas, no hay ningún riesgo… Desde el principio fueron planeados para no rebasarla, para no verse desde los patios del Cabañas”.