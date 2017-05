Revalorar las míticas figuras femeninas

La escritora Elisa Queijeiro presenta su más reciente obra literaria llamada 'Las hijas de Eva y Lilith'

GUADALAJARA, JALISCO (03/MAY/2017).- La escritora e investigadora Elisa Queijeiro presenta hoy su libro “Las hijas de Eva y Lilith”, publicado por la editorial Grijalbo y donde lanza una profunda exploración a un tema que promete ser polémico.

Sobre la publicación, Elisa platicó en entrevista: “’Las hijas de Eva y Lilith’ es una investigación que me tomó cinco años hacer y dos años escribir”. El resultado presenta una relectura del pasado y la historia, “para que tengan un sentido distinto y pueda traerse al presente. Recorre la historia, viendo qué fue pasando con la mujer a lo largo del tiempo”.

Uno de los objetivos del libro es desentrañar esos mitos, por ello Queijeiro recurrió a las fuentes originales, además de ensayos e historia sobre el tema. Una problemática frecuenta que advierte Elisa es que “de pronto damos por cierta información sin saber de dónde viene y por qué pasó”.

Aunque habla sobre la historia de la mujer, el ensayo se centra en Eva y Lilith por su importancia: “Son dos mitos que vale la pena iluminar. Eva, la famosa de la serpiente: pero ni hubo manzana, ni hubo engaño, ni fue la expulsión por comer del fruto, sino para que no comieran del siguiente. Hay que volver a las fuentes para regalarnos una nueva mirada. De entrada tenemos una madre culpable y culposa que no nos hace bien ni a mujeres ni a hombres”. Por otro lado, la otra mujer primigenia ha quedado muchas veces relegada: “Son pocos los que saben quién es Lilith o de dónde viene: y no sólo está olvidada, está también mal contada. Fue la primera mujer de Adán, la primera en salir del Edén, en dejar un hombre. Luego la convierten en demonio. Los hebreos no estaban aislados, se mezcla con otros mitos, con el demonio femenino que robaba el alma de los niños. Se mezcla la historia, se silenció su verdadera historia”.

La figura femenina

A la par del contexto histórico, mitológico y el desarrollo de la figura femenina, el libro incluye una serie de imágenes, selección de obras de arte: “Presentó siete Evas y siete Liliths. Son 14 arquetipos, es la historia del arte con diferentes artistas. Hay bajorrelieves, como la Eva de Piedra, pinturas como una Eva inocente, retratada casi como una niña. O Gustav Klimt con la Eva sensual… No es dar etiquetas, es presentar espejos. Lo que hice fue regalar esos espejos para que nos podamos mirar en ellos y ver dónde estamos, con qué nos sentimos cómodas o no. Es para mujeres y hombres, porque también pueden ver con qué tipo de mujer se relacionan”.

Una cualidad de los mitos es servir como una herramienta para reflejarnos, comentó Elisa: “Se hacen reales en el inconsciente colectivo, son parte de nuestra esencia. Es la idea de la mujer amenazante, de la mujer demonio… Es el arquetipo de Lilith. Eva es la mujer que ‘se dejó tentar’, la pecadora. Pero cuando le damos una nueva mirada sabemos que sabía lo que estaba haciendo, que asumió las consecuencias y que jamás se separó de Dios”.

SABER MÁS

Asiste

Presentación de “Las hijas de Eva y Lilith” (ed. Grijalbo) de Elisa Queijeiro, con Mati Covarrubias. Restaurante La Noche Azul (Av. López Mateos 800), 3 de mayo, 18:00 horas. Entrada libre, previo registro en www.elisaqueijeiro.mx, o al teléfono 3630 0337; Whastapp 331 605 9893 o al correo electrónico: hola@lanocheazul.com.mx.