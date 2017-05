Musicalizar las calles

Los municipios del Sur de Jalisco preparan diversas actividades para celebrar el natalicio de Juan Rulfo

GUADALAJARA, JALISCO (03/MAY/2017).- Para celebrar el centenario del nacimiento de Juan Rulfo, el Sur de Jalisco se llenará de actividades culturales este mayo. Los municipios de Sayula, Tuxcacuesco y San Gabriel unieron esfuerzos, ligados también por la Ruta Cultural El Realismo Mágico de Juan.

Esta será la primera ruta turística que pondere principalmente la literatura, al honrar al escritor jalisciense autor del libro de relatos “El llano en llamas” y de la novela “Pedro Páramo”. Irma Salamanca, coordinadora de la ruta, comentó que la inversión para la ruta fue de 11 millones 700 mil pesos en una primera etapa: la segunda etapa contempla 10 millones de pesos (sólo para Sayula y San Gabriel). Este mayo se inaugurará un 70 por ciento de la ruta.

En San Gabriel el 15 de mayo se inaugurará su mirador, con la proyección cinematográfica como acto de honor. El Mirador Vine a Comala, de San Gabriel, se complementará con una segunda etapa con la inclusión de un parque. En el municipio de Sayula el proyecto lleva un 25 por ciento de avances: se trata del Centro Cultural El Páramo, que contempla la adecuación de un inmueble que data de los años 40. Jorge Campos Aguilar, presidente municipal de Sayula, comentó que el arquitecto a cargo del proyecto es Francisco Orozco. La intervención también implica la adecuación del templo de San Roque.

El 18 de mayo en Tuxcacuesco abrirá la Galería Urbana, que constará de una exposición de fotografía relacionada a Juan Rulfo, nacido el 16 de mayo de 1917. En la exposición habrá también fotografía con el paisajismo de la región, obra plástica de pintores locales y un mural de arte urbano, platicó Irma. José Guadalupe Fletes Araiza, presidente de Tuxcacuesco, detalló que la galería tiene un avance de más del 90 por ciento y que estará lista para la inauguración.

El Realismo Mágico y su ruta

César Augusto Rodríguez Gómez, alcalde de San Gabriel, celebró la iniciativa de homogeneizar los esfuerzos de los tres municipios. Los antecedentes de celebrar a Rulfo en dichas localidades de Jalisco datan desde hace varios decenios, agregó el munícipe. Entre las actividades de San Gabriel estará la sesión solemne de cabildo en el que cambiarán el nombre de la Plaza Revolución al de Juan Rulfo. Rodríguez Gómez añadió que para la creación de la Ruta Cultural El Realismo Mágico de Juan contaron con la asesoría de la Ruta del Tequila para la capacitación.

Irma Salamanca comentó que no tienen confirmada la presencia de miembros de la familia de Juan Rulfo ni de la Fundación que dirige el arquitecto Victor Jiménez: “Esperamos que sí asistan, tal vez en San Gabriel donde han asistido mucho”. Sobre el intercambio que han tenido con ellos, afirmó: “Lo que nos han recomendado es que los recursos se optimicen en lo máximo posible en el tema cultural. La observación constante es que el recurso no se malgaste en temas que no sean culturales. Ese es el comentario”, finalizó la coordinadora.

El alcalde de San Gabriel dijo que está en proceso la creación de una aplicación para teléfonos móviles que complemente la experiencia para los asistentes a la ruta. Otra app para dispositivos que desarrollará el municipio es para incentivar el turismo con sus atracciones y la historia de otros personajes ilustres, como Blas Galindo, José Mojica y Primo Villa Michel, entre otros.

Sayula se alista

Este 6 de mayo arrancan las actividades en los municipios del Sur de Jalisco Sayula, San Gabriel y Tuxcacuesco. En Sayula comenzará con la presentación del espectáculo del Circo Dragón en el Centro Histórico de la localidad a las 20:00 horas. En el mismo municipio tendrá lugar un ciclo de cine vinculado a Juan Rulfo, del 8 al 12 de mayo. También el 16 de mayo Sayula recibirá a los escritores Dante Medina y Jorge Souza, junto con el investigador Wolfgang Vogt, para la charla “Vida y obra de Juan Rulfo” en su Biblioteca Olivia Ramírez (18:00 horas).

OFJ y Lila Downs

En San Gabriel el 13 de mayo cantará Lila Downs en la Plaza Revolución (21:00 horas). El 20 de mayo se estrenará la película “Páramo”, del director Andrés Díaz (Plaza Revolución, 21:00 horas). Otras actividades en San Gabriel son el Ballet Folclórico de la Universidad de Guadalajara (14 de mayo, 20:30 horas) y un concierto de la Orquesta Filarmónica de Jalisco (19 de mayo, 20:30 horas). El 19 de mayo en Apulco, localidad de Tuxcacuesco, tendrá lugar la lectura colectiva y el concierto de la Orquesta Sinfónica Infantil de El Grullo, con miembros de las secretarías de cultura federal y estatal.