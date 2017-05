Arriaga y la corrupción al desnudo

En entrevista, los ganadores del Concurso Fotográfico “Rostros y Rincones Tapatíos” comparten su gusto por el arte de inmortalizar una imagen; asimismo, dan detalles de la instantánea que les dio el triunfo

GUADALAJARA, JALISCO (02/MAY/2017).- Su pasión por captar la esencia jalisciense los llevó a participar en el Concurso Fotográfico “Rostros y Rincones Tapatíos”, organizado por esta casa editorial en el marco de los festejos de su 100 aniversario… Y la belleza de sus imágenes los colocó como los ganadores del certamen, cuya premiación se realizó el domingo pasado en la Fundación Jesús Álvarez del Castillo.

El concurso estuvo dividido en dos categorías; la primera, “Rostros” y la segunda, “Rincones”. Los premios para ambas divisiones consistieron en una cámara fotográfica, un vale por cinco mil pesos para realizar un viaje en avión y el hospedaje en un hotel en Puerto Vallarta; para el primer, segundo y tercer lugar, respectivamente. Además, hubo un tercer galardón, el cual fue entregado a la persona que obtuvo más votos en las redes sociales y a la cual se le obsequió el hospedaje por tres días y dos noches en un hotel de Puerto Vallarta.

Cabe señalar que la selección de los ganadores corrió a cargo de un jurado conformado por: Fernando Sandoval (artista plástico y músico); así como por José Hernández-Claire y Ricardo Guzmán (ambos fotógrafos). Conoce a estos amantes de la lente y la imagen que les dio el triunfo.

¡CONOCE LAS FOTOS GANADORAS!

"RINCONES", PRIMER LUGAR

“Plaza de toros”, por José Diego Díaz Molina

Es la postal ganadora en la categoría de “Rincones”. Fue tomada en la plaza de toros Nuevo Progreso, durante una tarde lluviosa y junto al momento en el que el día pierde su luz. Su autor es José Diego Díaz Molina, a quien su familia lo motivó a participar en el concurso: “Me enteré por el periódico y por redes sociales… Mi objetivo fue transmitir la esencia de la imagen, de la composición, no sólo el toro o la tauromaquia. Es la composición, la imagen y que se aprecie”. A propósito de captar la esencia de lo tapatío, Diego comentó: “Nos distingue la zona, el clima, la comida, la gente es muy amable, muy cálida, me gusta mucho eso”. Agregó que sus hobbies son la fotografía y la bicicleta y desde de hace dos años es lector de EL INFORMADOR.

"RINCONES", SEGUNDO LUGAR

“Marlen”, por Mauricio Ruiz Hernández

Mauricio es un apasionado de la fotografía. Su pieza “Marlen” ganó el segundo puesto en la categoría de “Rincones”, además de haber recibido dos reconocimientos más por sus fotografías “Lucha de Dioses” y “Bolero”. “Marlen” muestra la belleza del lago de Chapala al atardecer.

Originario del Estado de México, Mauricio lleva poco menos de un año en la ciudad: “Estoy considerando definitivamente venir a vivir aquí, cuando acabe mis estudios. La comida es muy buena, los lugares que he conocido son hermosos, me siento muy identificado con la ciudad. Es gente maravillosa, la ciudad es muy bonita”. Su formación es en diseño y comunicación visual, con especialidad en fotografía: “Es mi hobby, me encanta ver cine; si todo sale bien, me perfilaré en eso. Me gustaría trabajar en el cine. Aspiro a ser algo así, como el ‘Chivo Lubezki’”. Otro de sus hobbies es la lectura.

"RINCONES", TERCER LUGAR

“Expectación”, por Roberto Carlos Rosales Flores

La foto que se quedó con la tercera posición lleva por nombre “Expectación”, la cual fue tomada desde la zona de gayola del Teatro Degollado, ubicado en la zona centro de Guadalajara. La imagen captada por Roberto Carlos Rosales Flores muestra parte de la belleza del interior del recinto cultural.

PREMIO DEL PÚBLICO EN "RINCONES"

“Como tantos”, por Isabel Huerta Cárdenas

Isabel Huerta Cárdenas recibió el premio del público en la categoría de “Rincones” por su fotografía “Como tantos”, donde vemos una taquería. Para la joven fotógrafa, la imagen “significa Guadalajara en la noche, cómo cambia totalmente a como la vivimos en el día y todo lo que pasa en la ciudad”. Isabel se enteró del concurso en un cartel colocado en su escuela: “Me pareció muy interesante el tema y lo que podía sacar con eso”. Ella es estudiante de arquitectura; además de la fotografía, sus hobbies son dibujar y el arte en general. Acerca de retratar la identidad tapatía, comentó: “Ser tapatío significa de alguna manera pertenecer y tener algo en común con todo lo que me rodea”.

"ROSTROS", PRIMER LUGAR

“Mirada de vida”, de Adrián Fabricio Rivera Navarro

Adrián se enteró del concurso por las redes sociales: “Me motivó la oportunidad, que haya oportunidades así para expresarse”; tiene tres años viviendo en Guadalajara, una ciudad que le parece muy fotogénica, “tiene muchísimas cosas bellas para fotografiarlas”. En entrevista, Adrián comparte que estudió informática y trabaja en una empresa avícola.

Sobre la historia detrás de su fotografía, ganadora del primer lugar como “Retrato”, platicó: “Transmite experiencia, vida. El señor ya lo había visto dos o tres veces, está en San Juan de Dios. Canta con su guitarra; cuando termina, pone su sombrero en el suelo para que le den monedas. Era un sábado. Esa vez terminó de cantar y se sentó, fue allí cuando la tomé”. Cabe señalar que la sección favorita de Fabricio en EL INFORMADOR es la de deportes, pues es su hobby.

"ROSTROS", SEGUNDO LUGAR

“Curandero”, de Ricardo Franco Gómez

Diseñador gráfico de formación, Ricardo participó con la fotografía “Curandero”, que ocupó el segundo puesto en la sección de “Rostros”. Para su autor, la imagen transmite “magia, quizá, por el tema, es la necesidad del ser, de buscar una cura al cuerpo y al alma, por el tema de la foto”. Sobre sus antecedentes con la cámara, platicó: “Me gusta mucho la fotografía, captar el instante, la magia de la fotografía. Siempre espero que salgan concursos que me llamen la atención… Éste me gustó, me aboqué a tomar fotografías para el concurso”.

Sobre su relación con este medio compartió que tiene muchos años leyendo EL INFORMADOR, “en el lugar donde trabajo llegan los periódicos diario, ahí me di cuenta de la convocatoria”. Su sección favorita es la que habla de arte y cultura.

"ROSTROS", TERCER LUGAR

“Ángel”, de José Alberto Lomelí Sáinz

José estudia arquitectura. Su fotografía titulada “Ángel” obtuvo el tercer puesto en el rubro de “Retratos”. La imagen capta la esencia de un personaje dentro del Mercado de las Flores: “Lo vi y me llamó la atención por estar tan tatuado. Me le acerqué y resultó ser una persona muy amable”. José Alberto le pidió tomarle algunas fotos, a lo que accedió: “Capté la foto cuando se ve bien esa división que tiene en la cara”.

Al fotógrafo le agradó que la imagen la escogieran los jurados, pues da cuenta de la diversidad de rostros: “Se me hizo bien que la escogieran, porque no es la típica cara tapatía, pero sí es un rostro de la ciudad”. Finalmente compartió que a la par de tomar fotografías, sus pasatiempos son el deporte, particularmente la bicicleta.

PREMIO DEL PÚBLICO EN "ROSTROS"

“Así crecí”, de Jesús Martínez Moreno

Jesús participó con “Así crecí”, una postal que deja ver a un grupo de niños divirtiéndose con tierra y un balde. Sobre su fotografía, Jesús comentó: “Creo que las cosas se dieron. No fue planeada. Vi a tres niños jugando con cosas muy simples, fue el momento preciso. Fue algo muy espontáneo. Para mí la foto transmite mucho la humildad, cómo salir adelante sin tantas cosas materiales. Hay una simpleza y una inocencia en los niños para convertir objetos en algo muy grande”.

Jesús recibió el premio del público en la categoría de “Rostros”. Jesús estudia ciencias de la comunicación. Para él, “ser tapatío implica muchas cosas: tradiciones, cultura y colores. Son muchísimas cosa que engloban”.