165 millones de pesos, el precio de un Velázquez

El Auditorio Telmex celebra su primer decenio como centro de espectáculos con una muestra fotográfica; cuatro fotoperiodistas de EL INFORMADOR son parte de la exposición

GUADALAJARA, JALISCO (26/ABR/2017).- Cuando todos los melómanos toman sus lugares y aguardan a que comience el concierto para disfrutarlo, hay un grupo de profesionales que se alista para vivir unos minutos intensos en los que tomarán decenas de fotografías que se verán en los medios de comunicación al día siguiente. Son los fotoperiodistas, un gremio que celebra el Auditorio Telmex en su décimo aniversario con una exposición de lo mejor que se ha registrado con la cámara en diez años de vida.

Entre los treinta fotógrafos seleccionados hay cuatro fotógrafos de EL INFORMADOR, quienes nos compartieron sus experiencias con la lente y la fotografía de espectáculos.

Para Alfredo García, el fotógrafo debe familiarizarse con el espectáculo previamente: “Saber si será un grupo, solista, un espectáculo, de allí depende el lente que se debe utilizar. Con cada cobertura se ve lo que necesita”. Eso sí, con la experiencia y dominado el oficio, el trabajo se disfruta: “Ya es más diversión que trabajo”.

A la par de conseguir la imagen para el periódico, Alfredo García frecuenta los conciertos para un proyecto personal: “Estoy haciendo un libro de grupos de metal, un género que me gusta mucho. Cuando no es de metal, porque también voy a los que no me gustan, trato de sacar la mejor foto, conocer bien lo que estamos tomando”.

Las fotografías seleccionadas de Alfredo son de Megadeth y Metallica, estos en la alfombra roja de los Premios MTV: “Me fui hasta adelante, busqué la foto que nadie trajera. Le estaban haciendo entrevista para MTV y como que el baterista se enfadó de la entrevista y volteó”. En la imagen se observa cómo le saca la lengua a la cámara fotográfica.

Además de encabezar el departamento de fotografía en EL INFORMADOR, García es parte de la organización del Almanaque Fotográfico de Guadalajara, que lleva ya dos ediciones y del que trabajan la tercera.

La fotógrafa Elizabeth Barrera disfruta del tipo de fotografía que se puede hacer en los conciertos: “Por lo colorido, el movimiento. Tratamos de captar la euforia, tanto del público como de los artistas”. Sus imágenes son de los Cranberries, Imagine y Zoé en versión acústica. De Imagine recordó: “Fue en el Patio, con mucha vibra, mucho movimiento, todos muy enérgicos: el cantante no paraba de moverse por todos lados, se refleja en la fotografía… Que se esté moviendo es uno de los retos, captar toda esa la energía que tienen”.

Y agrega: “Captar, ser receptores de lo que vemos. Es emocionante: a veces nos puede gustar mucho la banda que estamos viendo. Puede ser un conflicto: disfrutarlo pero también concentrarse para sacar una buena foto. Es muy válido, pero hay que separar la parte de ser fan de una banda y sacar la chamba”.

El oficio como pasión

De Fabricio Atilano se ve una fotografía del vocalista de Scorpions, Klaus Meine, invitando al público a cantar: “Me gustó porque a veces no se presta tanto para que el público tenga mucho contacto con el artista”. Aunque lo disfruta, trabajar como fotógrafo en conciertos tiene sus dificultades: “Es un reto: hay que ver las condiciones de luz. Con base en eso trabajamos como fotógrafos. Por lo general son tres canciones las que podemos tomar fotografías. Es muy limitado: si no sacamos una buena foto en ese breve lapso ya, no hay más. Es diferente a otras situaciones de trabajo en la calle”.

Alonso Camacho fotografió a Ennio Morricone y Faith No More. En la del compositor y director Morricone se observa con el cuadro lo más abierto posible: “Se aprecia que fue toda la orquesta, cerca de 100 músicos”. Con Faith No More vemos al vocalista “surfeando” en el público. Un aspecto que le gusta a Alonso es la posibilidad de fotografiar a ese tipo de personajes: “Es la parte más padre de ser fotógrafo en medios: nos permite retratar personajes que en su momento imaginamos conocer, y de pronto por el medio se logra. Es un privilegio”.

Pero en ese contacto con los artistas los fotoperiodistas no están solos, pues el público también los influye en el ambiente: “Desde que llegamos al lugar se siente la emoción por parte de todos los asistentes”.

¡ASISTE!

Inauguración de la exposición “Tú eres parte de los diez”, en el Auditorio Telmex, 26 de abril, 19:30 horas en el lobby.