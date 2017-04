Conoce los libros más vendidos de la semana

Adam Kuper consideró que la situación en los museos obedece a la crisis misma que experimenta la antropología en términos de su concepción

CIUDAD DE MÉXICO (22/ABR/2017).- El antropólogo sudafricano Adam Kuper (1941), profesor investigador de The London School of Economics and Political Science, consideró que en la actualidad "los museos de antropología están en crisis" y se debe, en parte, a que los recintos no comprenden a la propia disciplina.

El autor de ‘Cultura’. La versión de los antropólogos" (1999) indicó que la crisis en los museos obedece no sólo al quiebre financiero, la interferencia política, la apropiación, la autenticidad o las preocupaciones morales sobre darle voz a los que quieren ser representados en ellos, sino a la crisis misma que experimenta la antropología en términos de su concepción.

De visita en la Ciudad de México, el especialista de 76 años de edad ofreció una charla ante jóvenes antropólogos en el Museo Nacional de Antropología, en la que no se mostró muy optimista sobre el papel de los espacios dedicados a la antropología.

Kuper reparó en las tradiciones nacionales de la antropología surgidas en la segunda mitad del siglo XIX. La francesa, la británica y la japonesa que deriva de sus proyectos colonialistas en África y Asia; la antropología de países con imperios internos como es la del centro, norte y sur de América y la antropología de la identidad nacional, típica de Europa central.

Cada uno de ellos "inventa" al "otro", a los sujetos de estudio desde modelos distintos. El primero, el imperial, apostó por establecer categorías científicas, patrones que midieran los estadios civilizatorios de acuerdo con pasos en los que "el salvaje", la escala inferior, estaría representado por los grupos de cazadores-recolectores.

"En el siglo XX, en los principales museos de Europa no hay gran cambio con respecto a los del siglo XIX, en el llamado Viejo Continente subsisten los museos de etapas históricas y los museos de identidades culturales", advirtió Adam Kuper.

Del otro lado del Atlántico, y como un ejemplo de lo que denomina "museos de identidad", el Museo Nacional del Indio Americano, en Washington, la capital estadounidense, apostó a inicios de este nuevo milenio por dar voz a los pueblos nativos de esa nación y que ellos mismos establecieran los temas que querían los representaran.

Esto tras siglos de exclusión en reservas.

"Es muy difícil poner un proyecto así en operación, porque entra en contradicción con nuestra visión, ¿qué crisis de los museos de antropología estamos viendo aquí?, viendo a estos museos de identidad como el equivalente moderno a los de cultura nacional del centro de Europa, ¿cómo vamos a crear un nuevo tipo de museo?, ¿un nuevo tipo de antropología?", inquirió Kuper.

Demás de esta charla, Adam Kuper disertará sobre sus libros "The reinvention of primitive society", e "Incest and Influence.

The Private Life of Bourgeois England", los días 27 y 28 de abril en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH).