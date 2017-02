Muere la concertista de piano Eva María Zuk

La integrante mexicana del grupo Concertistas de Bellas Artes, falleció a los 71 años

CIUDAD DE MÉXICO (28/FEB/2017).- La maestra pianista Eva María Zuk, integrante del grupo Concertistas de Bellas Artes, falleció la noche del lunes, informó el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).

A través de su cuenta de Twitter, la institución publicó: "Virtuosa, apasionada pianista, la maestra Eva María Zuk fue una destacada integrante del grupo Concertistas de Bellas Artes. Descanse en paz".

Por la misma vía, la titular del instituto, Lidia Camacho, dio sus condolencias: "Adiós, Eva María Zuk, pianista prodigiosa y profundo ser humano. Nuestros oídos jamás podrán olvidarte. QEPD".

Mientras que la secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, escribió que "Eva María Zuk gustaba de interpretar obras de sus dos raíces, la polaca y la mexicana, Chopin y Felipe Villanueva. Mi pésame a sus deudos".

Añadió en otro mensaje que "más de 50 orquestas en Europa y América atestiguaron largas ovaciones de pie cuando Eva María Zuk tocaba el piano, de esa manera la despido", para enseguida publicar un video de un concierto de la virtuosa instrumentista.

También se pronunció por las redes sociales el secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez: "Despido a la extraordinaria Eva María Zuk, virtuosa intérprete de piano que hizo del mundo su escenario. Su música nos acompañará siempre".

Se pronunciaron por la misma vía Radio Educación, Opus 94 del Instituto Mexicano de la Radio (Imer), Amigos de la OFUNAM (Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México) y la Orquesta Sinfónica de Venezuela.

En su tuit, Opus 94 refirió que "este martes 28 de 13:00 a 14:00 horas tendremos un Programa especial dedicado a su memoria".

De ascendencia polaca y ucraniana, Eva María Zuk nació en Lodz y a los seis años hizo su debut, a los 10 años tocó por primera vez con la Orquesta Sinfónica de Venezuela y a los 13 recibió certificado como profesora y ejecutante por parte del Ministerio de Educación del país sudamericano.

Desarrolló una destacada trayectoria que incluyó la participación con al menos 45 orquestas de Europa y América, entre ellas la London Philharmonic, la Sinfónica de Moscú y la American Symphony, bajo las más destacadas batutas.

Con 20 años logró el grado de Bachelor of Music y Master of Science de la Julliard School of Music, teniendo maestros como Gerty Haas, Edward Steuermann, Rosina Lhevinne, Zbigniew Drzewiecki y Leon Barzin, por mencionar algunos.

A lo largo de su carrera cosechó al menos 40 reconocimientos de diferentes gobiernos e instituciones como la Medalla del Bicentenario Simón Bolívar de Venezuela, la medalla del Centenario de Karol Szymanowsky en Polonia y el Escudo de Armas de San Juan de Puerto Rico.