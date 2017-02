El adiós a 'Willy' Aldrete

La ilustración ha permitido abordar temas delicados e importantes para la sociedad

"Estamos en el siglo de la imagen. Para bien o para mal, sufriremos más que nunca la acción de la imagen". Gastón Bachelard

GUADALAJARA, JALISCO (24/FEB/2017).- No podemos negar que todos los días vemos todo tipo de imágenes, en ocasiones con mensajes más claros, en otros no, pero lo que es cierto es que todas las imágenes están transmitiendo algo, por ello el poder la imagen, de la ilustración en la literatura infantil ha sido un proceso que cada vez ha tomado mayor conciencia de la trascendencia que la imagen puede tener en el aprendizaje de los niños.

Es decir, la idea de la ilustración como herramienta de aprendizaje ha permitido a ciertas editoriales abordar temas delicados e importantes para la sociedad, y enfocarlos al mercado al que dirigen sus libros, los niños, pues a través de la imagen se le da un sentido mucho más profundo al proceso creativo.

El aprendizaje en lo niños cada vez ha buscado más herramientas que permita en ellos un apropiamiento real de la información que reciben, por ello es sumamente valioso el trabajo que la ilustración juega en este proceso, pues es cierto que las imágenes propician mayor curiosidad y es entonces que se puede llegar a ellos y que entiendan mejor el mundo que los rodea. Sin duda, el trabajo que la editorial NubeOcho es bastante loable, pues su apuesta es presentar a los niños propuestas de libros y álbumes ilustrados con temáticas que los lleven poco a poco tener mayor conciencia de temas actuales y todo esto logrado gracias al gran trabajo de los ilustradores que colaboran.

Liliana García Vargas

ECOS DEL DEBATE

Los medios audiovisuales como herramienta educativa son utilizados de manera adecuada en México.

“La educación avanza conforme avanzan las costumbres de las personas involucradas en la misma como lo son los alumnos, profesores y padres. Ante la creciente demanda de contenidos y la inmediatez de los mismos las diferentes actividades del hombre deben reunir más requisitos en menos tiempo y espacio. Que se utilicen estos contenidos gráficos para la educación no solo habla de una herramienta innovadora, también habla de una que entiende cómo ha evolucionado su consumidor para beneficiarlo lo más posible.”

Diego Gabriel Villanueva Díaz, participante Mar Adentro

“El principal propósito de la educación es difundir conocimiento que propicie el desarrollo de distintas capacidades en los individuos. Naturalmente, nos sentimos atraídos por lo que nos parece visualmente atractivo, por ello, la aplicación de medios audiovisuales como herramienta educativa permiten que el estudiante tenga mayor recepción a la información a la que está expuesto ya que se crea una imagen que ayuda a que la información se relacione con algo tangible y crea mayor interés en el tema. Generar mentes más informadas ayuda el desarrollo tanto personal, como social y aplicar herramientas que ayuden a cumplir esta meta siempre será un acierto.”

Ana Estefanía Vázquez López, juez Mar Adentro

“Educación visual”

Vivimos en un mundo de imágenes, imágenes tanto en internet, campañas publicitarias, industria del cine, fotografía, libros, y por ello es importante que desde temprana edad se fomente una educación visual, pues en muchas ocasiones el poder de la imagen pudiera tener efectos, sobre todo en un segmento de la sociedad que son quienes el día de mañana tendrán que tomar ciertas decisiones y ser conscientes del mundo en el que viven, los niños.

Entonces, si entendemos a los niños, los libros, la educación y las ilustraciones y, comprendemos cómo pudieran interactuar, tenemos como resultado trabajos editoriales como Ediciones NubeOcho.

“Nube Ocho nacimos hace 5 años aproximadamente y nacimos un poco para publicar aquellos libros que nosotros no encontrábamos en el mercado, eran libros con relación a una temática comprometida, que puede ir desde la diversidad étnica, cultural, el miedo, el medio ambiente, trabajar el duelo, la empatía. Bueno, pues este tipo de temas que veíamos que en la literatura infantil no estaban. Entonces nacimos con la visión de sacar esa temática pero sobre todo de hacer libros para niños, libros que tuvieran alguna diversión, algún gancho para ellos a través de la ilustración o de la forma de narrar las historias, que tendrían que tener algo de diversión”.

NubeOcho identificó ese hueco en el mercado que de entrada lo consideran como esencial en la formación del niño, además de fomentar la lectura desde temprana edad. “Fomentar la lectura, para que la sociedad venidera, que es la de los lectores que nosotros trabajamos (los niños), sean una sociedad más crítica, sea una sociedad que pueda tener un poco más de tolerancia y que esté preparada para afrontar la diversidad de una forma enriquecedora. Que quieran ver el mundo en toda su plenitud y con toda la belleza que conlleva ser diferente”.

Trabajan en dos niveles, por un lado la ilustración te permite que el niño aprenda, sea más fácil su aprendizaje con la lectura, encuentre historias paralelas dentro de la lectura, la ilustración diga más de lo que pueden decir las letras, lo que es el texto, pero además es una forma de educarlos en este conocimiento crítico de la imagen.

El trabajo de ilustración en Nube Ocho

“La ilustración para Nube 8 es esencial, al final estamos en un mundo de la imagen, entonces, si no estamos educados en la imagen, es muy difícil ser crítico en esta sociedad, porque todo nos entra por los ojos, la televisión, las fotografías, imágenes publicitarias, todo, todo entra, entonces estamos utilizando la imagen, los ilustradores, la belleza porque al final son obras estéticas para facilitar el apoyo a la lectura.”

¿Cómo han mejorado al mundo?

“Nuestro objetivo es educar en tolerancia, y promover en los más jóvenes una visión de respeto hacia las múltiples formas de diversidad presentes en la realidad contemporánea; diversidades raciales, culturales, físicas o lingüísticas, que contribuyen de una forma evidente y en su conjunto a enriquecer y dar color al mundo que los rodea”.

A pesar de fenómenos como ebooks, NubeOcho no considera que esto les haya afectado, pues los suyos son libros que una herramienta digital no puede suplantar, en realidad lo que buscan es crear vínculos y experiencias vivenciales en los niños, no aislarlos.

“Nuestro libro propone un vínculo, una herramienta, es un objeto de nexo entre la forma de ver del adulto y la forma de ver del…los niños no saben leer, entonces el adulto le tiene que narrar, se crea ahí una especie de contagio de perspectivas y es importante el objeto; es un libro para trabajarlo, para jugarlo y para tenerlo, para tocarlo, es algo físico.”

Mensaje a los jóvenes- “Súmate a Mar Adentro”

Que sigan sus sueños y que intenten todo, que no se desesperen, que los cambios también son maravillosos, que si una cosa no funciona, puede funcionar otra, pero sobre todo, que lo que hagan, lo hagan con convicción y con mucho amor, con muchas ganas y que prueben, que sigan su instinto y que no les de miedo fracasar, que no les de miedo cambiar de aires, que no pasa nada, si una cosa no funciona, será otra y sino otra….y tienes toda la vida para probar.

PERFIL

NubeOcho Ediciones

NubeOcho ediciones es una editorial joven, especializada en álbum infantil ilustrado y literatura juvenil que nace en noviembre del 2012 con una clara voluntad social.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

Jan Amos Komenský “Comenio” (1592-1670)

El padre de la didáctica

El mercado del libro infantil ha evolucionado con el tiempo, en sus inicios los libros creados fueron con fines educativos, religiosos y moralizadores, el punto de atención estaba puesto en el contenido y el aspecto estético no era suficientemente atractivo para sus potenciales lectores pues la principal intención no apuntaba a lograr un efecto recreativo.

Poco a poco se fueron teniendo avances y se entendió el poder de la imagen y la ilustración y sin duda el papel de Comenius fue clave en esta transición. Comenius fue un escritor y humanista checo, un hombre cosmopolita y universal, convencido del importante papel de la educación en el desarrollo del hombre.

El Orbis sensualium pictus, (El mundo sensible en imágenes), obra de gran fama y quizá la más sencilla de Comenius es una guía ilustrada de lectura para niños, que también constituyó un hito en la historia de la educación. Escrito a mediados del siglo XVII, en 1654, se señala como la primera edición concebida para niños. Hoy en día podemos encontrar muchos libros ilustrados y deberíamos tener en cuenta a Comenio, de quien podemos claramente decir que fue su inventor.

El papel de la ilustración en el mundo de la literatura infantil es crucial y más en tiempos en que toda la información que recibimos es de forma visual, y es justo por eso que se debe fomentar la educación visual para entonces poder entender el mundo que nos rodea.

