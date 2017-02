Pintura de Da Vinci vuelve a Florencia tras restauración

La escritora mexicana publicó una columna en El País que causó polémica en redes sociales

GUADALAJARA, JALISCO (22/FEB/2017).- La columna titulada "Nuevo feminismo" que la escritora mexicana Valeria Luiselli publicó hace unos días en el periódico español El País le valió cientos de críticas y despertó una polémica en redes sociales.

Y es que Luiselli decidió abordar el tema, y en particular las Marchas de Mujeres que se realizaron recientemente en Estados Unidos por los derechos reproductivos, con frases como: "El feminismo actual, simplón y reaccionario, me produce largos bostezos" y "cuando lo oigo venir, me predispongo a una sordera selectiva".

La intención de la autora era resaltar cómo aún en el 2017 las mujeres salen a la calle a reclamar por unos derechos que creían ya ganados.

Pero ante el aluvión de críticas, decidió modificar esta frase a "Haber tenido que rebobinar al feminismo de la era Sputnik, me produce largos bostezos".

Esto en referencia a que es el 60 aniversario del lanzamiento al espacio del primer satélite artificial, Sptunik, y de que en su opinión, parece que el tiempo ha retrocedido 60 años porque el feminismo no sale de defender los mismos temas y porque el mundo está atorado "en una especie de déjà vu sociopolítico."

Luiselli escribió en su columna que "frente a la catastróficamente imbécil realidad actual, todas las mujeres brillantes que conozco han tenido que intercambiar sus ideas por posturas; tenido que remplazar el libre ejercicio del pensamiento complejo por el aburrido derecho a salir a la calle con cartulinas."

Las reacciones en redes

En su cuenta de Twitter, Luiselli afirmó días después que su columna "No es un texto anti feminista, sino frustrado con volver a dar batallas que creíamos ganadas".

Algunos usuarios señalaron que sus opiniones se tergiversaron, otros le aplaudieron el pensamiento crítico, pero el texto de Luiselli motivó varias respuestas entre otras columnistas y escritoras.

Como la de Esther M. García que publicó en su blog: "leer tu artículo Nuevo feminismo me ha dejado una cosa muy clara: tú no formas parte de ese grupo de "mujeres brillantes" del que te mofas. Te falta valor. No sabes nada del feminismo, ni de cómo viven cientos, miles de mujeres en el mundo ante la opresión y la violencia."

Por su parte, Tamara De Anda escribió para El Universal que aunque la columna de Luiselli fue malinterpretada por muchos, consideró que "precisamente el feminismo (en constante evolución, ebullición y deconstrucción)" es la solución para que algún día el mundo deje de ser "un logar hostil para nosotras."