Hallan relato inédito de Walt Whitman

Sugieren que en esta historia se puede ver cómo un periodista y poeta se transforma a sí mismo en el autor de Hojas de hierba

CIUDAD DE MÉXICO (21/FEB/2017).- Zachary Turpin, egresado de la Universidad de Houston, se ha dado a conocer como un especialista en buscar los "desconocidos", apuntó el periódico norteamericano “The New York Times”. El joven halló un relato de Walt Whitman donde se pueden apreciar pistas de lo que años más tarde sería Hojas de Hierba.

El diario recordó que en su edición del 13 de marzo de 1852 publicó un aviso sobre una revelación. El anuncio se refería a Life and Adventures of Jack Engle, un texto anónimo cuyo autor hoy se sabe que es Whitman.

El relato fue calificado como una historia cercana a Dickens, pues aborda las aventuras de un huérfano que se encuentra con un abogado malvado, una sensual bailarina española y diversos giros inverosímiles en la trama y la narrativa.

David S. Reynolds, experto en Whitman del Centro de Grados de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, así como otros estudiosos del autor, sugieren que en esta historia se puede ver cómo un periodista y poeta se transforma a sí mismo en el autor de la sensual, filosófica y salvajemente experimental e inclasificable Hojas de Hierba.

Ed Folsom, editor de “The Walt Whitman Quarterly Review”, sitio que también está a cargo de la publicación de la obra en soporte web, dijo que la obra es como ver el taller de un gran escritor.

Además del soporte online, Life and Adventures of Jack Engle, con alrededor de 36 mil palabras, también será reeditado por la University of Iowa Press.

No es la primera ocasión que Turpin descubre un texto del poeta norteamericano, pues el año pasado encontró el Manly Health and Training, un tratado de auto-ayuda que Whitman publicó en “The New York Atlas”, en 1858.

El joven ha utilizado bases de datos en línea que compilan millones de páginas de periódicos del siglo XIX. El periódico estadounidense señala que en mayo pasado, Turpin escribió nombres y frases de notas fragmentarias de una posible historia referente con un abogado corrupto de nombre Covert y un huérfano llamado Jack Engle.

El anunció de “The New York Times” apareció, así como la serie del “Sunday Dispatch”, diario neoyorkino en el que era conocido que Whitman colaboraba. Mi sentido arácnico comenzó a estremecerse, dijo el joven.

David Reynolds, autor de Walt Whitman's America: A cultural biography, dijo que no es una gran novela, aunque tampoco es una mala lectura, por lo que podría no pertenecer al canon norteamericano.