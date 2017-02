Restauran Bandera conmemorativa de 1872

Se trata de una serie de imágenes rescatadas de su primer libro llamado 'Voy i vuelvo'

GUADALAJARA, JALISCO (15/FEB/2017).- A finales del año pasado, Emmanuel del Real, mejor conocido como Meme, miembro del grupo mexicano Café Tacvba, presentó su primer libro titulado “Voy i vuelvo”, donde se muestran aproximadamente 50 fotografías realizadas durante diez años. Sus fotos también participaron durante una temporada en la galería Machete en Ciudad de México, con una exposición de 31 fotos selectas.

Meme comentó en entrevista cómo fue su incursión en el mundo de la fotografía: “En un principio empecé con la foto para ir documentando momentos, situaciones y paisajes, pues tengo la oportunidad de viajar bastante y es normal que cualquiera que viaje esté acompañado de una cámara. Pero llegó un momento en que me di cuenta que no sólo estaba registrando memorias visuales, sino que encontraba una inquietud creativa por medio de la fotografía.”

Después de diez años, nace en del Real la inquietud por hacer algo con las fotos tomadas durante tanto tiempo, sin embargo no encontraba una justificación o la determinación adecuada para realizar algún proyecto. En ese momento, fue cuando Domitila Bedel, curadora de la exposición y amiga del músico, le propone crear una exposición fotográfica.

Gracias a la insistencia de Bedel, se comenzó a plantear y planear la futura galería: “Su motivación fue la que provocó que hayamos conformado esta exposición. Decidimos revisar todas las fotos para ver qué encontrábamos, lo importante era buscar el hilo conductor y encontramos que había cierta consistencia en algunas imágenes y fuimos formando el discurso de la exposición”.

El punto unificador lo descubrieron en la armonía de la aparente dicotomía de estática y movimiento, en sus palabras: “Había imágenes que no necesitaban ni siquiera una acción o un discurso para provocarme algo. No sólo a mí, sino a todos los que estuvimos revisando las fotografías para hacer la selección. Tenía que ver con una sensación no de escribir algo, sino de encontrar en situaciones inanimadas la energía y la potencia emocional”.

Ahora, la fotografía encuentra su equivalente con la música para el autor, pues ambas artes han logrado emocionarlo de igual manera: “Estoy feliz de haber encontrado a estas alturas otro quehacer que me apasione, pero que al mismo tiempo tiene que ver con la creación.”

Agregó que se siente afortunado por la buena recepción que ha tenido en sus dos áreas de expresión artística, pues los visitantes de su exposición fotográfica en Ciudad de México salieron bastante satisfechos: “La gente que se ha acercado conmigo lo ha disfrutado. No encontré todavía a alguien que se atreviera a decirme que no le gusta… Supongo que habrá alguien, es como todo, lo mismo experimentamos con la música, no a todos les debe gustar tu trabajo.”

La galería “Voy i vuelvo” está actualmente en el Museo de Arte Raúl Anguiano (MURA) y durará hasta el 12 de marzo del presente año. Se inauguró desde el pasado 10 de febrero, con una numerosa concurrencia y con la presencia del artista capitalino, quien compartió la noche con sus admiradores e incluso los deleitó con su música.