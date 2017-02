Myriam Vachez defiende sueldo del titular de la OFJ

Aseguran que no apoyaron a Jill Magid en la transformación de los restos en un diamante

GUADALAJARA, JALISCO (10/FEB/2017).- La Fundación de Arquitectura Tapatía Luis Barragán (FATLB) respondió a la carta firmada por 72 personas que fue publicada el 7 de febrero en la que le pidieron a la institución ofrecer una disculpa por su supuesta participación en la exhumación de los restos de Barragán para convertirlos en diamante. También señalaron a la Casa-Museo Luis Barragán.

En respuesta a este comunicado, la arquitecta Arabella González Huezo, presidenta de la fundación, y Catalina Corcuera Cabezut, directora de la Casa Estudio Luis Barragán, señalaron que ellas no tuvieron participación ni apoyaron el proyecto de exhumación de los restos del premio Pritzker de Arquitectura 1980 para los fines de la artista Jill Magid.

La fundación en particular expresó “su más enérgico rechazo a las mismas (acusaciones), toda vez que ni nuestra asociación ni la Casa Estudio Luis Barragán tuvieron participación alguna en la promoción y ejecución del acto que condena”. La carta firmada por la fundación señala: “Dado que la FATLB no promovió ante instancia alguna ni alentó la acción que se reprueba, se estima que las evidencias a las que se hace alusión no pasan de ser meras conjeturas y suposiciones”.

La misiva cuestiona las contradicciones en torno a la petición de una investigación y auditoría, pues, además de no especificar a qué instancia, “no es posible que quien procede de manera irregular cumpla con los procedimientos legales, las falaces insinuaciones al respecto tienen como sólida respuesta una trayectoria de 25 años de trabajo y compromiso de la FATLB, cuyos resultados financieros, así como los de la Casa Estudio son objeto sistemático de revisiones contables que están abiertas a quien tenga el interés de conocerlas”.

El recuento

La Fundación de Arquitectura recordó que Magid acudió a la Casa Estudio en busca de información destinada a los trabajos que realizaba en torno a la obra y trayectoria del arquitecto Barragán.

“Como es práctica, se le permitió el acceso a la casa y a los archivos bajo nuestra responsabilidad, como se ha hecho en forma sistemática con otros investigadores y artistas que presentan un proyecto que se estima pertinente”, advierte la Fundación en la carta.

Sin embargo, “en ningún momento la señora Magid manifestó ante la FATLB o la Casa Estudio, su intención de hacer uso de las cenizas del arquitecto Barragán para sus propósitos”.

Señalaron que la artista Jill Magid fue quien profanó la tumba del arquitecto Luis Barragán Morfín y tomó una parte de sus cenizas de la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres para convertirlas en el diamante de un anillo de compromiso, como parte de la exposición privada “The Proposal”.