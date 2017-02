Pre Zona Maco se abre al público

Charlas, talleres abiertos y exposiciones en un circuito de más de 10 recintos

GUADALAJARA, JALISCO (03/FEB/2017).- No solo se trata de impulsar la creación de arte contemporáneo en la metrópoli tapatía, ahora el reto también es incluir a la ciudadanía a las actividades de Pre Zona Maco que, a partir de hoy viernes y hasta el domingo 5 de febrero, ofrecerán una agenda paralela llamada “Occidental”, para disfrutar de charlas, talleres abiertos y exposiciones en un circuito de más de 10 recintos públicos y privados de manera gratuita.



“Queremos que la gente se anime a caminar en la calle, a visitar sitios que no conoce. La escena del arte contemporáneo en Guadalajara es muy importante, pasan muchas cosas que no se han hecho muy visibles. Es la oportunidad perfecta para reunir esfuerzo entre todos”.

Claudia Reyes, coordinadora general de PAOS, destaca que en esta ocasión son alrededor de 30 actividades lideradas por artistas y creadores como César Castillo en Interior 2.1, Karian Amaya en Artere-A, Cynthia Gutiérrez en Museo Raúl Anguiano, Daniel Núñez en PAOS, “Margen-borde-orilla” curada por Patrick Charpenel en Galería Páramo, Christian Camacho en Galería Tiro al Blanco, Juan Capistrán en Galería Curro, Gonzalo Lebrija en Travesía Cuatro, Roger Ballen y Asger Carlsen en Galería Gamma, entre otros, así como visitas guiadas en estudios abiertos con Javier Rodríguez, Luis Rodrigo Medina y Gabriel Rico.

“Guadalajara tiene propuesta, es sorprendente la cantidad de espacios que se han sumado a la agenda. La ciudad ya tiene tiempo consolidándose como uno de los puntos importantes de creación en temas de arte contemporáneo, tiene una relevancia muy importante en el país”.