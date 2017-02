De Cocula es el mariachi

Karen Lugo presenta 'Sersiente' dentro del programa Jueves de Danza

GUADALAJARA, JALISCO (01/FEB/2017).- Con proyecciones en video y música en vivo, Karen Lugo muestra la importancia del flamenco en nuestro país. Sobre esta función de danza flamenca, Karen platicó en entrevista: “Es una propuesta de danza flamenca, con una vertiente un poco más contemporánea. También se incluye una propuesta de videoarte y música en vivo”.

A Lugo la acompañarán Valentina González en la voz, Gilberto Ríos en el bajo eléctrico y Emilia Gálvez en las percusiones. La idea original de “Sersiente” es suya: “Nace a partir de la energía que la muerte ha movido en mi vida, llegando hasta la misma reflexión de la muerte propia. En esta caso la mía. Un poco también en la interacción con el público, siempre movidos por las diferentes caras que tiene la muerte”.

La música en vivo consta de canciones mexicanas (“La llorona”, “Canción Mixteca”, “Gracias a la vida”), vinculadas al flamenco por su rítmica. De esa conexión, la bailarina agregó: “Comulgan bien las dos vertientes musicales. Valentina González sabe interpretar muy bien estas canciones, es bastante abierta y moderna. Ha ayudado a la fluidez, a que se haga una buena comunión entre las dos cosas”.

Sobre su manera de interpretar el flamenco con esta propuesta: “Corto con esa tradición cerrada del flamenco”. El espectáculo “es un poco más abierto, se puede adaptar a otros sonidos, a otra manera de interpretar. Lo que más importa es el contenido, más allá que una estética definida de una danza”.

A propósito del espacio que acogerá a “Sersiente”, el Teatro Alarife Martín Casillas, la artista comentó: “Me parece muy bien colocado, al tener las butacas en diagonal es posible que todos los asistentes puedan ver todo. La interacción con el público es más directa: podemos ver todas las caras de la gente. Por la forma del escenario y el teatro hemos pensado en un par de detalles que utilizaremos en el espectáculo. Esa disposición del espacio me ha llevado a decidir un par de cosas del espectáculo. Es un lugar estupendo para presentar esta propuesta”.

El flamenco en México

Aunque el flamenco es un arte centenario en España, su difusión en México no ha tenido el mismo éxito. En opinión de Lugo, quien ha estudiado la disciplina en la península ibérica, “Desde hace unos dos años para acá ha crecido un poco la posibilidad de dar un buen espacio a la gente con propuestas en el flamenco. Aún no estamos tan acostumbrados en Guadalajara a ver propuestas que tengan relación con este arte… Me parece interesante e importante que haya espacios que se puedan usar para compartir este tipo de arte, de propuestas. Sí hay gente que trabaja en ello, que se dedica al flamenco. Así se empieza a crear público también, una cultura de ir al teatro y de empezar a tener un contacto más cotidiano, más directo y frecuente con el flamenco”.

¡AGÉNDALO!

“Sersiente”, de Karen Lugo, con Valentina González, Jueves de Danza en el Teatro Alarife Martín Casillas, jueves 2 de febrero, 20:00 horas. Entrada libre.