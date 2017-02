La semana más ‘sencishita’ del año

Los tapatíos se preparan para celebrar el 475 aniversario de Guadalajara con Vive Argentina

GUADALAJARA, JALISCO (31/ENE/2017).- El 475 aniversario de Guadalajara se acerca y los tapatíos se preparan para celebrarlo a lo grande, incluso los extranjeros. Por este motivo, la comunidad argentina y el gobierno de Guadalajara y Zapopan han unido fuerzas para ofrecer una semana cultural y deportiva donde se mezclan las tradiciones y costumbres del país del tango junto con la ciudad de la torta ahogada.

Argentina tiene una gran presencia en la perla tapatía, es la segunda nacionalidad latinoamericana con más número de habitantes viviendo en la ciudad, después de Colombia. El tango, el rock, los asados y Cortázar, estarán presentes durante los días del Vive Argentina.

El sábado 11 de febrero será la inauguración en el parque Silvano Barba, sede oficial del programa, con la presencia de los campeones argentinos de asado, Carlos Gallardo y Francisco Araya, quienes impartirán una clase magistral y serán los jueces en la competencia de asado. Además habrá tango electrónico y un show audiovisual. Mientras que en Zapopán se presentarán los grupos Cuervo Viejo y los Refugiados en el marco del evento "Entre tangos y rancheras".

Todos los días habrá un bazar de comida, bebidas y objetos típicos argentinos en el parque Silvano Barba. Y el corredor Chapultepec contará con una exposición fotográfica de Argentina y del Festival Cosquín. En Zapopan, los eventos transcurrirán en los Arcos y en el Centro Cultural Constitución.

Entre las múltiples actividades planeadas habrá cuatro sesiones de clases de tango, cine al aire libre, performance, danza folklórica, muestras gastronómicas y exhibiciones de baile y música. Los niños también podrán participar, pues se realizarán talleres de plastilina, cuentacuentos, pantonimia y educación ambiental.

En el ámbito deportivo, no puede faltar el futbol. En el Club Atlas Colomos se llevará a cabo un partido con ex jugadores argentinos contra la selección de ex profesionales tapatíos. Entre los participantes, estará Hugo Norberto Castillo, exfutbolista argentino jugador del Atlas.

También habrá un partido de tenis de argentinos contra mexicanos. Para convivir y competir en un ambiente amistoso, se formará un cuadrangular de futbol con equipos integrados por sendas nacionalidades en el Futcenter Terranova.

La semana cerrará con broche de oro con el Festival Cosquín el sábado 18 de febrero en Trasloma. Durante todo el día, desde las 12hrs hasta las 24hrs, se podrá disfrutar de lo mejor de la música latinoamericana. Se espera la presencia de 25 mil personas.

Todos los habitantes de Guadalajara podrán celebrar de las festividades de su aniversario y al mismo tiempo, disfrutar de la semana más "sensishita" del año.

EL INFORMADOR / Ruth Romero