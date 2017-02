Diccionario Oxford, en la mira palabras vinculadas con Trump

La Cátedra Julio Cortázar presenta una conferencia magistral sobre las andanzas del escritor en Oaxaca

GUADALAJARA, JALISCO (31/ENE/2017).- Si bien es cierto que la Fundación Juan Rulfo ya definió su hoja de ruta para celebrar el centenario del nacimiento del escritor, las actividades en torno a él no se detienen, tanto que la Cátedra Julio Cortázar presenta una conferencia magistral este miércoles 1 de febrero, titulada “Angelus Novus sobre Papalopan: Juan Rulfo en Oaxaca”.

La cátedra será impartida por la escritora Cristina Rivera Garza y tendrá la presentación de la poeta Silvia Eugenia Castillero. “Cristina Rivera Garza tiene una escritura que es esencial, se va al origen de las cosas, lo digo porque ella se fue buscar dónde trabajó Rulfo, dónde estuvo Rulfo cuando trabajó en la llantera Euzkadi, o cuando estuvo trabajando como burócrata y estuvo en la Cuenca del Papaloapan sacando fotos cuando lo de la presa que desalojaron a los indígenas; todo eso Cristina lo recorrió, fue a Oaxaca, fue a Luvina, a todo eso recorrió para entender desde dónde, desde qué posición escribió Rulfo”, comenta en entrevista Castillero.

La conferencia magistral, que está pactada para iniciar a las 17:30 en el Auditorio Adalberto Navarro Sánchez, es pertinente no sólo por los 100 años del Rulfo, “sino porque Cristina reelabora a un Rulfo que se ha endiosado porque hay que endiosarlo, pero ella de pronto nos vuelve humana la escritura de Rulfo, humana en el sentido de que ella va al Rulfo humano para entender cómo se iba gestando su poética y entender un poco el silencio de Rulfo; porque hay una frase que Cristina menciona que él en alguna entrevista dijo que no había escrito más porque trabajaba; entonces ella se tomó de esa frase para ver las razones por las que Rulfo ya no pudo seguir publicando, para ver qué pasó ahí, que sucedía en ese trabajo para que siguiera el silencio”.

"Me interesa mucho el nexo entre la escritura de Cristina y el desdoblamiento al que ella lleva la literatura; su literatura es híbrida, y creo que es una escritora de lo más contemporánea, su condición de vivir entre Estados Unidos y México, el vivir en la errancia y ese estar en la frontera la instaló en esa misma frontera géneros, de eso voy a hablar en mi presentación, de lo que es humano y se deshumaniza para volverse literatura”.

Juan Rulfo en Luvina

La revista de la Universidad de Guadalajara está por lanzar su edición de primavera, y en ella ya se intuyen algunas reflexiones sobre Juan Rulfo como eje temático, cuenta la también directora editorial de Luvina: “La revista tiene varias partes, tenemos un homenaje a Rulfo, habrá varios textos sobre Rulfo de diferentes escritores, es un dossier muy contrastado entre textos. Si bien también tendremos un especial del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, habrá un dossier de plástica de Pablo Rulfo; él hizo algo muy lindo, muy rulfiano”.

AGENDA

“Angelus Novus sobre Papalopan: Juan Rulfo en Oaxaca”, miércoles 1 de febrero, 17:30 horas, auditorio Adalberto Navarro Sánchez, Avenida de los Maestros 1060, puerta 3.