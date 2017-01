Conoce los libros más vendidos de la semana

Kehila Kú, diputada presidenta, habla sobre los proyectos del Legislativo



GUADALAJARA, JALISCO (28/ENE/2017).- La cultura no es un tema ajeno al trabajo del Legislativo, tanto que Kehila Kú, diputada presidenta de la Comisión de Cultura del Congreso de Jalisco, ya tiene listo su plan de trabajo para el 2017.

Entre los temas que quedan pendientes del 2016, la Comisión tiene la ley de beneméritos, que se planeaba presentar el jueves pasado: “Lo más probable es que se presente en la próxima sesión. La propuesta es abrogar la ley actual, presentar una nueva iniciativa para incluir, para actualizar puntos que no se contemplaron. Entre ellos la difusión de las obras de quienes se declaren beneméritos ilustres”. Otros temas del 2016 fue la iniciativa aprobada para la declaratoria como patrimonio de los sones y jarabes y la propuesta al Congreso por parte de la comisión y el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes para presentar las ideas de la ley general de cultura.

La diputada comentó los temas del plan de trabajo para este año: “Trabajamos en el análisis de la ley de patrimonio, ya que se presentaron problemáticas sobre cómo tratar el patrimonio en el Centro histórico de Guadalajara y de algunos municipios”. Parte de las modificaciones son para que “la intervención de los municipios y del Estado garantice más la permanencia de los edificios”, comentó.

En artes plásticas, una propuesta para el 2017 es la bienal María Izquierdo: “Ya está aprobado, el 29 de noviembre fue la mesa de trabajo. Lo que nos faltó fue etiquetar el presupuesto. La comunidad de artistas plásticos solicitó el apoyo. Enviamos un acuerdo legislativo a la Secretaría de Cultura Jalisco para que se pudiera realizar. Se aprobó, una vez aprobado el presupuesto se definirá el monto”.

En los rubros de legislación, Kehila Ku comentó que retomarán la iniciativa de ley de fomento a la lectura: “La trabajamos en conjunto con Comisión de Fomento a la Lectura de Jalisco. Faltan varios temas por analizar e integrar para someter a consideración a los integrantes de la comisión”.

Polémicas culturales

Los restos mortales del arquitecto Luis Barragán y el sueldo en dólares de Marco Parisotto, director de la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ), fueron temas que dieron de qué hablar en 2016, y son asuntos sobre los que la Comisión de Cultura no quitará el dedo del renglón. De éste último, Kú comentó: “No estamos de acuerdo que sea un salario presupuestado en dólares. La SC ha declarado que hay un tope de dólares. Aun así, sigue siendo un salario más alto que el del gobernador. Las condiciones actuales no son las mismas cuando se firmó su contrato. No estamos en la crítica de la calidad o no del director o de la orquesta, sino de los acontecimientos que han rodeado, más administrativos… Este tema lo seguimos trabajando, traemos la petición en la propuesta para que se integre a la ley de fomento a la cultura, para ver que se establezcan algunos candados en cuanto a la ejecución de los recursos del fideicomiso de la OFJ”.

Sobre el tema del Pritzker mexicano, cuyas cenizas se convertieron en diamante, la propuesta de la comisión es de exhortar al municipio de Guadalajara actualizar el reglamento de la rotonda.

Promoción y recompensas

El plan de trabajo de la Comisión de Cultura se divide en los rubros de legislación en materia de promoción de las bellas artes, manifestaciones artísticas y culturales, el fomento y estímulo de las manifestaciones de creatividad artística e intelectual, además del otorgamiento de recompensas a quienes hayan prestado servicios de importancia a la humanidad o al Estado (declaración de beneméritos).