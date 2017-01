Monstruos desfilan en Bulgaria para ahuyentar al invierno

Basado en celebraciones antiguas, marca el final del invierno y el inicio de la primavera

CIUDAD DE MÉXICO (28/ENE/2017).- Da inicio el Año Nuevo Chino, la celebración más importante de ese país con coloridas actividades como exhibiciones de danzas del dragón, festivales de linterna y faroles; banquetes y festines y hasta fuegos artificiales.

Su origen se remonta a las antiguas celebraciones para marcar el final de la temporada de invierno y el inicio de la primavera, razón por la que también se le conoce como Fiesta de la Primavera.

En esta ocasión de acuerdo con el calendario tradicional chino comenzará el 4715 que corresponde al Año del Gallo de Fuego Rojo.

A diferencia de los países occidentales que el año nuevo es siempre el 1 de enero, en China esta festividad se lleva a cabo el primer día del mes del calendario lunar, por eso la fecha varía cada año.

Las celebraciones inician poco antes de la fecha marcada y concluyen 15 días después con el Festival de los Faroles, con la primera luna llena del año.

De acuerdo con la embajada de México en China, en 2016 este evento estuvo presente en más de 400 ciudades de 140 países y regiones, se organizaron dos mil 100 eventos culturales, con una audiencia que excedió a 250 millones de personas y participaron más de mil autoridades políticas extranjeras.

En este año se celebrarán al mismo tiempo el 45 Aniversario de las Relaciones Diplomáticas entre China y México, y el "Año de Cultura China" en México.

Para compartir con los mexicanos el festival tradicional de mayor envergadura para los chinos, se organizó una cartelera multicolorida de actividades culturales a fin de estrechar los lazos del intercambio cultural.

La embajada China, el Centro Cultural de China en México, en colaboración con el gobierno de la Ciudad de México, el Antiguo Colegio de San Ildefonso, el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, el Instituto Confucio de la UNAM, así como con numerosos gobiernos municipales y estatales celebran con una gran variedad de actividades culturales.

Además de las exposiciones fotográficas, ciclos de cine, manifestaciones culturales, se celebrará el "Primer Concurso para Decoración de Bicicletas", en avenida Paseo de la Reforma.

Todos los participantes podrán disfrutar, al mismo tiempo, la pasarela de bicicletas con decoraciones creativas y la presentación de canciones, danzas y artes marciales auténticos de China.

Se estima que hasta finales de febrero alrededor de 30 organismos de China y México formarán parte de estas celebraciones, que se llevarán a cabo también en Baja California, Estado de México, Yucatán, Chihuahua, Campeche, entre otros.

Además, el portal www.chinaculture.org invitó a los aficionados de la fotografía a para participar en la tercera versión de "Just share it -Happy Chinese New Year Photo Contest", que reunirá fotografías enfocadas en las celebraciones del Año Nuevo Chino por todo el mundo.

Los ganadores, cuyas obras cuentan con valor de colección, serán becados y galardonados con cartas de reconocimiento.